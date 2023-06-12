獲利砍半成本增加 悠遊卡遭批金雞母變鬼故事

北市前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃，引發現任市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司也被質疑成本變高、財稅淨利卻節節敗退，董事長和總經理還有1500萬元小金庫，「隨便花、任意花」。悠遊卡公司回應，並無小金庫，如果超出部門預算，會協調其他部門預算流用。

前董事長陳亭如也表示，悠遊卡今年第一季整體獲利，單季就有超過1元EPS新高，所有努力終於脫離疫情的韌性與守成開始發酵，並指這2年疫情，都有市府轉投資公司的最佳防守表現。

悠遊卡公司4年前稅後淨利1.6億，近4年僅剩4至6千萬；經營成本4年前平均14億，近年變16億，成本升高，營運績效欠佳引發質疑。

先前悠遊卡前進沖繩，績效半年僅賺數千元，引發綠營議員不滿。北市議員許淑華批，「悠遊卡公司從賺錢金雞母變成鬼故事」，財稅淨利砍半，調閱資料還發現前董事長陳亭如、前總經理邱昱凱上任後，董事長1年編列15萬元出國費，去年花23萬、超支8萬多；今年花46萬、超支31萬；總經理出國沒編列預算，每年也照花20多萬元。

甚至悠遊卡公司有一個「董總座」的1500萬元小金庫，可以允支預算，等同悠遊卡公司預算讓董事長、總經理「任意花、隨便花，花到滿意花到滿」，不夠才需送董事會報告。

悠遊卡公司回應，並無所謂小金庫情事，如果有超出部門預算，會協調其他部門預算流用。董事長及總經理的核決權限在1500萬及150萬，如果要增加支出的專案預算，超出董事長核決權限，必須送董事會通過，因此1500萬並非所謂的小金庫。

許淑華也質疑，悠遊卡的財務報表民國106至108年間，經營成本平均每年約14億元，不過從108年之後，每年經營成本增加到16億，成本增加1.6億元，但對照稅後淨利，花更多成本卻沒有賺錢，106年時稅後淨利1.6億元，到去年稅後淨利僅剩6千萬，等同一個月僅賺5百萬元。

悠遊卡公司回應，之所以過去2年獲利下滑，主要是悠遊付上線初期，投入基礎建設的建置成本，及受疫情衝擊交通運量銳減、民眾消費也減少，不過今年以來已逐漸恢復疫前水準，今年可望獲利回升。

議員還質疑，悠遊卡公司績效變差，前董總座獎金照領，前董事長陳亭如離開前拿離職金270萬，前總經理邱昱凱拿60幾萬，要求市府公股董事應在董事會提出「董總座薪資報酬辦法」修正，需達一定績效才能領離職金。悠遊卡公司回應，會請公股董事代表於董事會提請「薪酬委員會」參酌研擬。