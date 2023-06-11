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北市擬訂毀損行道樹罰則 不含賠償至少5000元

中央社／ 台北11日電

避免行道樹遭不當修剪，台北市公園處研擬修法，明訂毀損行道樹的罰則，並要求施工單位必須預做保護措施，否則可面臨至少新 台幣5000元的罰鍰，還得負擔養護費用等損害賠償金。

隨著護樹意識抬頭，台北市工務局公園處已制定樹木修剪及移植作業規範，但行道樹毀損的罰則只能依據「台北市市區道路管理自治條例」，處1200元到6000元罰鍰，相較新北及台中可罰最高8萬元來得低上許多。

公園處因此啟動修法，擬在「台北市行道樹管理維護自治條例」中明訂罰則，並將毀損程度、賠償標準明確化。

根據修正草案，除非公園處同意，任何人不得毀損（含修剪）、移植或移除行道樹，若因工程需要也要先向公園處申請並獲核准，且要按核准的施工圖樣及方法處理。

此外，考量許多工程在施作時常常毀損行道樹，新增規定要求工程施工範圍內若有行道樹，施工單位不僅要主動對行道樹做保護措施，若因工程導致行道樹有影響公共安全或損壞時，還要通知公園處到場協助處理。

如果違反這些規定，公園處擬開罰5000元至5萬元，並依據毀損程度另外要求負損害賠償責任，金額包含樹木價格、種植工程費、1到3年維護費、清運費等。

草案還規定，行道樹及其植穴、植栽帶範圍內，不可以丟果皮、堆雜物、插旗幟、曬衣服、綁東西、塗寫畫刻或倒高溫液體等，避免妨礙樹木生長及破壞市容，否則將罰1200元至5萬元不等。

公園處表示，修正草案內容已預告，歡迎各方提供意見，若無須修改將在預告期後送法規會及市政會議，並交由議會審議。

行道樹 北市

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