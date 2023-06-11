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台南山上花園水道博物端午連假攀樹、摘星、吃肉粽 明起開放報名

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝

台南山上花園水道博物館南瀛天文館、山上天后宮跨館合作，端午連假在園區內舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動，將端午文化與體驗教育結合，參加攀樹課程就可以挑戰摘平安符、星星，再到天后宮換取平安粽，最後去天文館參觀天文展示館及最新的星象劇場，明起在山上花園水道博物館粉絲頁開放報名。

台南山上花園水道博物館今年春節引進體驗教育，讓民眾透過攀樹活動認識自然，開辦至今始終熱度不滅。館方看準端午連假人潮，與南瀛天文館及山上天后宮合作，舉辦一系列端午活動，各自發揮特色，用創意讓更多人認識博物館也認識傳統文化。

館方表示，博物館提供攀樹體驗教育場地，讓民眾透過專業教練指導，挑戰攀爬5層樓高的雨豆樹、芒果樹及龍眼樹，並摘取掛在樹枝的星星、平安符。

館長黃文鍠說，摘取下的星星能夠到南瀛天文館免費參觀天文展示館，以優惠價觀賞星像劇場；持平安符能夠到山上天后宮換取1顆由義工製作的平安肉粽。

館方指出，活動從6月22日至25日共4天，採限額舉辦，明起可至台南山上花園水道博物館粉絲專頁活動頁報名，名額未滿才開放現場報名。

台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝
台南山上花園水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮合作推出端午節系列活動。記者李文德／翻攝

南瀛天文館 博物館 天后宮

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