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減少刺網通吃海洋生物 新北禁漁期、區域也收購經營權
台灣家計型漁業多用刺網漁具，但網目過小或使用多層刺網時，不僅大小通吃各種海洋生物，且廢棄漁網在海底恐成為「陷阱」。經漁會、漁民溝通協調後，新北市每年6月15日至8月15日，三芝區到林口區3海浬內禁止使用刺網，也禁止3至6海浬間從事拖網作業，違者依法可處依漁業法3萬以上15萬元以下罰鍰。
新北漁業處課長王采玉說，北部刺網漁業較興盛，且新北三芝區至林口區刺網漁業多為舢舨，船體小難以航行到3海浬外，以鯛科、鱸魚為常見魚獲，為讓海洋資源永續，以禁漁期、禁漁區為條件跟漁會及漁民溝通，並持續收購新北市境內刺網經營權，盼漁民可以用一支釣或其他垂釣的方式，較不傷害海底生物及環境。
王采玉指出，禁漁期的為避開魚類主要繁殖季，禁漁區則是避開魚礁、保護區棲地，目前先以這兩種方式逐步減少刺網漁業對海洋環境影響，未來目標也將逐步禁止刺網漁業。
此外，新北漁業處說，鑒於拖網漁業也對海洋生態造成影響，每年6月15日至8月15日，未滿50噸的拖網漁船除應遵守中央公告「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」，禁止於距岸3浬內作業外，也禁止在新北市三芝區至林口區3至6海浬間海域作業，違者依漁業法第65條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，。
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