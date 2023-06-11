減少刺網通吃海洋生物 新北禁漁期、區域也收購經營權

台灣家計型漁業多用刺網漁具，但網目過小或使用多層刺網時，不僅大小通吃各種海洋生物，且廢棄漁網在海底恐成為「陷阱」。經漁會、漁民溝通協調後，新北市每年6月15日至8月15日，三芝區到林口區3海浬內禁止使用刺網，也禁止3至6海浬間從事拖網作業，違者依法可處依漁業法3萬以上15萬元以下罰鍰。

新北漁業處課長王采玉說，北部刺網漁業較興盛，且新北三芝區至林口區刺網漁業多為舢舨，船體小難以航行到3海浬外，以鯛科、鱸魚為常見魚獲，為讓海洋資源永續，以禁漁期、禁漁區為條件跟漁會及漁民溝通，並持續收購新北市境內刺網經營權，盼漁民可以用一支釣或其他垂釣的方式，較不傷害海底生物及環境。

王采玉指出，禁漁期的為避開魚類主要繁殖季，禁漁區則是避開魚礁、保護區棲地，目前先以這兩種方式逐步減少刺網漁業對海洋環境影響，未來目標也將逐步禁止刺網漁業。