議員批悠遊卡公司淪提款機 蔣萬安：人事改選整頓

民進黨台北市議員許淑華近日指出，柯市府任內的悠遊卡公司獲利大跌，且董、總還領高額出差旅費和離職金，簡直淪為提款機；台北市長蔣萬安說，會藉人事改選進行全面整頓改革。

許淑華6日於台北市議會市政總質詢時表示，悠遊卡公司本為電子支付龍頭，如今卻面臨是否虧損問題，經調閱悠遊卡公司的財報資料發現，悠遊卡公司前董事長陳亭如、前總經理邱昱凱的國外出差次數多，卻都不用進行結案報告。

她指出，悠遊卡公司編列董事長1年出差費用是新台幣15萬元，但陳亭如任內（民國111年）的實際開支為23萬元、超支8萬元，112年實際開支46萬元、超支31萬元；另外總經理出差預算編列為0元，但邱昱凱每年花費25萬餘元，都是超支。

許淑華提到，因悠遊卡公司有個1500萬元小金庫，且超支1500萬元以下無需報備董事會，批評預算制度只是參考用，想怎麼花就怎麼花。

她隨即又指出，透過悠遊卡公司財務報表可看到，前台北市長柯文哲上任後，公司106年營業成本費用為14億餘元，直到111年營業成本竟增至16億餘元，但111年稅後淨利相較106年卻掉了1億多元，公司錢花越多、卻賺得越少，去年只賺6000多萬元、等同平均1個月只賺約500萬元。

許淑華說，悠遊卡公司獲利下跌，陳亭如、邱昱凱仍照領績效獎金，台北市政府去年底政黨輪替後，2人還分別領走270多萬元和64萬元離職金，簡直把悠遊卡公司當作提款機「領到好、領到滿」。

她要求，1個月內要針對悠遊卡公司108年起的帳目進行查核，以及官股董事須針對悠遊卡公司「董事長及總經理薪資報酬辦法」於董事會上提案修正，擬定稅後淨利大於前1年度才可給付離職金。

悠遊卡公司總經理李志仁答詢表示，過去董、總出差多是參加論壇或會議，所以未作結案報告，後續會進行檢討和製作紀錄。

李志仁說，並無所謂小金庫情事，若相關預算編列不夠，會就公司整體差旅費做流用。另外，悠遊卡公司前2年獲利下滑，主要是受到疫情衝擊運量影響，以及進行電支系統初期基礎建設投資建置成本所致。

蔣萬安答詢表示，悠遊卡公司過去幾年營收績效確實並不好，後續會藉由相關人事改選，做全面整頓和改革，針對議員所指情形也會進行調查以釐清，有許多努力改善空間，市府會加強改革和整頓力道。