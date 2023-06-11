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獨／萬大線二期CQ880A段6度流標 新北市捷運局將檢討

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市萬大線二期CQ880A區段標於6月9日開標，未料卻無廠商投標，該標案已6度流標。台北市捷運局表示，將檢討流標原因後，再決定後續處理方向。示意圖／報系資料照
新北市萬大線二期CQ880A區段標於6月9日開標，未料卻無廠商投標，該標案已6度流標。台北市捷運局表示，將檢討流標原因後，再決定後續處理方向。示意圖／報系資料照

新北市萬大線二期CQ880A區段標於6月9日開標，未料卻無廠商投標，該標案已6度流標。台北市捷運局表示，將檢討流標原因後，再決定後續處理方向。民代認為，流標主因就是缺工缺料，政府應該一次補足預算，中央也該視情況出手協助，若該站遲遲無法標出，將成為新北市捷運通往桃園的「斷點」，影響甚大。

土城人口約23萬人、樹林人口約19萬人，地方都期待樹林線能盡快完工，不過樹林線的招標過程卻不順利，許多民眾都相當失望，期待能加把勁，推動捷運標案，盡快完工。

新北市捷運局說，他們訪視廠商，了解情況後，發現問題出在捷運工期長、缺工缺料造成營建物價上漲。雙北捷運局重新檢討招標預算，部分標案拆標辦理，盼標價能符合市場行情，讓業者獲得合理利潤，增加投標意願。

新北樹林線(萬大線二期)招標由原2個土建區段標(CQ890、CQ880)，台北市捷運局後來決定拆分為3個區段標分別辦理發包施工。

其中，CQ890區段標(樹林段)第6次招標，預算約180億元，較第1次增加52億元，並於2022年8月17日由遠揚營造得標，同年10月14日開工。

原CQ880區段標(土城段)在第4次招標流標後，經檢討後拆分為CQ880A(地下段)及CQ880B(高架段)兩區段標；其中，CQ880A於2023年4月28日上網招標，預算約111億元(增加約44億元)，最後在6月9日流標。

台北市捷運局指出，萬大線第二期CQ880A區段標於6月9日開標（第三次公告），因無廠商投標而流標，捷運局二工處將檢討流標原因後再決定後續辦理方向。

市議員廖宜琨表示，新北市府應該將這個標案拿回來自己處理，去年高雄捷運標案也都成功標出，新北的CQ880A卻一直卡住，這在新北境內，本就應該由市府自己處理。沒有廠商投標一定有其原因，應該請學者研議出合理經費，一次到位，否則拖下去真的沒完沒了。

市議員呂家愷指出，流標原因就是經費不符合市場期待，希望除了市府增加預算外，中央也可以出手協助，因為這個站點流標，捷運便沒辦法通車，無法一路延伸到樹林、桃園，後面會全部一起延遲，CQ880A的重要性很強，中央應該關注此案。

捷運 萬大線

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