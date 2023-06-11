出席「市長獎」頒獎典禮 蔣萬安笑稱圓夢：至少摸到了
台北市長蔣萬安上午出席頒發111學年度國高中市長獎，他致詞表示，今天終於圓夢「至少可以摸到市長獎」，也勉勵同學努力、勇敢追尋夢想。榮獲市長體育獎的螢橋國中學生朱孝智是「手固球」國手，熱愛運動的他表示，很開心能獲此獎，感謝一路走來支持他的父母、一起打球的雙胞胎弟弟，未來也會繼續打球，打出成績。
蔣萬安勉勵所有畢業生，人生旅途不會一路順遂，當年他在美國第一次考律師執照沒通過，看到身邊同學、朋友都考上，心裡很沮喪，但老闆告訴他，並不期待他一開始成為Superstar，「但期待看到一個上升曲線」，讓他備受鼓舞，期許大家都能堅定目標，踩穩腳步，追尋自己的夢想。
蔣萬安致詞表示，校園生活不管是與朋友、社團、參與競賽、熬夜K書等，充滿酸甜苦辣，也是學習過程中重要的養分之一，過去他也期待獲頒市長獎，可惜沒拿到，今天換了個身分，也算圓夢「至少可以摸到市長獎」。
螢橋國中國三的朱孝智是「手固球」國手，他分享，因自己熱愛運動，加入校隊打球一路打到現在，「訓練過程很辛苦」，朱孝智說，剛開始學校要求3KM跑步11分鐘要跑完，自認運動細胞不錯的他，一開始常未達標，加上運動員常會撞擊受傷，一度想要放棄，在親友陪伴、隊友相互扶持下，挺過訓練，打出成績。
教育局表示，本學年度榮獲市長獎高中生有784位、國中生1078位，頒發市長獎的宗旨為表揚勤學不懈、積極挑戰且關懷社會的畢業生典範，這些同學用正向的心態決定了自己的高度，為社會創造更多的美好價值。
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