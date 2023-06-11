蔣萬安：大巨蛋估7月拿使照 將邀MLB專家勘查

台北大巨蛋已報竣工，市長蔣萬安說，大巨蛋預計7月拿到使照、年底啟用，將邀請美國職棒大聯盟（MLB）專家等入場勘查，若有缺失應改善而未改善，最高可開罰900萬元。

台北市議會近日進行市政總質詢，民眾黨台北市議員陳宥丞質詢時詢問，台北大巨蛋何時啟用、第1場辦什麼活動。蔣萬安答詢表示，大巨蛋預計7月拿到使照，希望年底可以舉辦第1場棒球賽事。

陳宥丞指出，根據MLB建議，「打者之眼」的尺寸至少要高12.2公尺、寬24.4公尺，但目前大巨蛋的設計用目視就知道不符合，恐導致這顆巨蛋無法舉辦國際賽事。

蔣萬安回應，市府一定會依據專業來做判斷，已規劃在大巨蛋取得使照後，邀請MLB專家及國內專業球員、教練等勘查現場並實際操作，了解場地及設備的妥善性，有需要改善的就會改善。

民進黨議員簡舒培質詢時則指出，台北大巨蛋早在4月就開始申報竣工勘驗及使用執照，但相關管線圖仍在陸續補交，且消防局5月底安排消防安全設備竣工查驗時，還發現108項不符合標準，質疑市府說7月要拿使照是否太倉促。

蔣萬安表示，一定會在確認大巨蛋符合各項標準及規定後才核發使照，「（7月拿使照）不是壓一個時間」、「我們不會放水」。

簡舒培再問，若大巨蛋取得使照並開始試營運了，才發現觀眾無法在8分鐘內離開觀眾席、15分鐘離開場館至戶外，市府該如何因應。

蔣萬安強調，將嚴格審查，確認大巨蛋符合各項法規標準了，才給予使照。

簡舒培不斷追問後，蔣萬安回應，會要求遠雄改善缺失至符合標準為止，有應改善卻未改善的狀況，可以根據執行投資計畫書開罰。體育局長王泓翔補充，可開罰每天新台幣10萬元，最高900萬元。