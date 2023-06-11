大巨蛋年底辦亞錦賽無進度？ 北市：正溝通討論中

遠雄大巨蛋預計年底開幕營運，北市府規畫年底前規畫舉辦一場不超過1萬5千人的棒球賽測試，目前規畫亞洲棒球錦標賽，不過議員鍾佩玲質疑，面對大巨蛋擬作為亞錦賽場地，市府的相關前置作業辦理情形，包括場地認證辦理進度等卻都無法說明，質疑市長蔣萬安不應只是作秀，享受大巨蛋光環的同時，應承擔相對的責任。體育局長表示，目前亞錦賽爭取籌辦，目前是透過棒協協助，正溝通討論中。

議員鍾佩玲說，遠雄大巨蛋是市長蔣萬安首要完成的重大建設，但面對自訂7月取得使照目標，蔣萬安對於「板南線隧導補強工程」、「國父紀念館連通道」、「亞錦賽前置作業」等均完全未掌握，體育局表示，亞錦賽前置作業，這個還在溝通協調討論中，場地認證目前也是透過棒協找大聯盟的專家來協助檢視。

議員質疑，若亞錦賽要在大巨蛋舉辦將是一大盛事、美事，但因現在已經6月，大巨蛋要舉辦國際賽事，包括確認舉辦、還有場地認證、認證之後還要改善缺失，現在距離今年11、12月的時間已經不多，北市府應該更加積極，不要只會享受大巨蛋開幕光環，卻不夠積極。

鍾佩玲也表示，目前國父紀念館連通道工程原本3月底要完工，不過廠商要求重新檢討工期，預計最快6月底才能完工；還有大巨蛋8年前開挖時，曾造成了捷運軌道基座與環片間發生裂縫，上月裂縫工程完成，上周五會勘，對於會勘結果，捷運局表示，目前確認已經修復完成，板南線營運安全無虞。