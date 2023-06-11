大巨蛋年底將開幕 東區商圈憂動線斷點 人潮被磁吸走

台北大巨蛋預計年底開幕營運，不過台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路成為人潮商機的「斷點」，盼北市府調整動線規畫，讓人潮不僅會到松菸、信義商圈，也能到東區來消費。北市商業處表示，會就軟硬體兩方面同步改善，讓東區活絡。

台灣燈會結束之後，目前東區商圈因疫情趨緩解封，儘管人潮慢慢回流，不過位於敦化南路、忠孝東路口的「龍門廣場」，曾是台北市商業區蛋黃區中的蛋黃，目前商圈店面空租率仍高，整體目前東區商圈仍有三成的空店率，不僅許多巷弄黃金店面無人招租，連臨忠孝東路上的鑽石店面招租招牌，也掛了好幾年，乏人問津。

在地里長韓修和說，今年初台灣燈會儘管有19天活動，不過對東區商圈商機幫助真的不太有感，因為人潮都在忠孝東路上，並沒有深入巷弄店家消費，甚至燈會結束之後，至今北市府都沒有辦活動，盼市府能多一點振興方案。

韓修和說，更令東區店家擔心的是，大巨蛋年底營運之後，目前北市府整體大巨蛋周邊是規畫串連往松菸、信義商圈方向，包括停車場、疏散動線也是往國父紀念館；也有店家憂心，會不會年底大巨蛋開幕後，人潮整個被磁吸到松菸、信義商圈這一邊，民眾根本不會往東區商圈這一邊逛街消費。

對此，北市商業處長高振源說，未來大巨蛋開幕後，為了將人潮吸引到東區商圈，北市府已經著手軟硬體同步改善，包括逐步改善東區硬體設施，讓消費環境空間更友善，目前正在做忠孝東路四段西往東的人行空間改善，還有市民大道兩側人行空間，至於光復南路中間人行道也會有友善通行空間。