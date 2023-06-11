議員盤點大巨蛋缺失 北市府：會邀集國外專家勘查

遠雄大巨蛋預計7月取得使照，年底開幕營運，不過有議員指大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，恐無法承辦國際賽；還有議員發現，消防局日前大巨蛋竣工勘驗共列108處要求改善，體育局說明，須改善的地方一定都會確認沒問題後，才會核發使照，並邀請各界專家及國內球員、教練等勘查現場；技監陳世浩也表示，「打者之眼」會依賽事需求配合主辦單位調整。

據了解，「打者之眼」是為了使打者更能清晰看清楚球，而架設在中外野全壘打牆後方的大型深色屏幕，其功能使打擊者可以在鮮明對比和整潔背景下看到投出的球，來保護打者安全和擊球成功。

陳宥丞指出，根據國際棒壘總會標準，打者之眼必須要有12公尺高、24公尺寬，而大聯盟官方更嚴格建議12.2公尺高、24.4公尺寬，但今年5月考察時，看起來不符規定，甚至有相關人士都私下告訴他，大巨蛋打者之眼恐不符國際規範，未來會造成大巨蛋無法申請國際賽事。

陳宥丞呼籲，市府應該找美國、日本其他專業棒球人才，幫台灣檢視巨蛋內設施有無問題，體育局說明，市府有要求遠雄巨蛋公司在取得使照後，預計7月邀請美國職棒大聯盟（MLB）專家及國內球員、教練等勘查現場，瞭解場地及設備的妥善性。

陳世浩補充，大巨蛋「打者之眼」目前規劃約8.3公尺高、23公尺寬，未來若要舉辦國際比賽，會先由主辦單位派員勘查球場實況，並可依賽事需求，再加設深色屏幕。另外，遠雄巨蛋公司表示，「打者之眼」的外野區域，均配置深色座椅，對打擊者視線應不致於造成影響。

另外，議員簡舒培指出，消防局日前前往大巨蛋進行竣工勘驗，共列出108處要求改善，而根據大巨蛋安全避難原則，8分鐘內全員需離開觀眾席至室內疏散空間，15分鐘全館人員須疏散到室外，目前均無壓力測試，到時候使照發出，遠雄恐不甩，市府應研議要求遠雄改善做法，不是使照發下去就不管。

王泓翔說明，相關局處勘驗確認沒問題才會核發使照，若有問題也會要求遠雄改善，若遲未改善，也可依合約對遠雄開罰，每天可罰10萬最高可罰900萬；陳世浩表示，遠雄目前正針對缺失進行改善，未來試營運也會進行壓力測試，主要針對場內外動線、工作人員引導等。