快訊

高雄5千戶停電！楠梓陸續復電中 路口無號誌警重點疏導

搭飛機脫鞋比較舒服？空服員建議千萬別脫：噁心超乎你想像

狂出現「618購物節」促銷而非617、616？全因為他慶祝生日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員盤點大巨蛋缺失 北市府：會邀集國外專家勘查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大巨蛋完工在即，議員點出大巨蛋現有缺失，體育局說明，取得使照後已要求遠雄邀請國外學者家共同會勘。圖／聯合報系資料照
大巨蛋完工在即，議員點出大巨蛋現有缺失，體育局說明，取得使照後已要求遠雄邀請國外學者家共同會勘。圖／聯合報系資料照

遠雄大巨蛋預計7月取得使照，年底開幕營運，不過有議員指大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，恐無法承辦國際賽；還有議員發現，消防局日前大巨蛋竣工勘驗共列108處要求改善，體育局說明，須改善的地方一定都會確認沒問題後，才會核發使照，並邀請各界專家及國內球員、教練等勘查現場；技監陳世浩也表示，「打者之眼」會依賽事需求配合主辦單位調整。

據了解，「打者之眼」是為了使打者更能清晰看清楚球，而架設在中外野全壘打牆後方的大型深色屏幕，其功能使打擊者可以在鮮明對比和整潔背景下看到投出的球，來保護打者安全和擊球成功。

陳宥丞指出，根據國際棒壘總會標準，打者之眼必須要有12公尺高、24公尺寬，而大聯盟官方更嚴格建議12.2公尺高、24.4公尺寬，但今年5月考察時，看起來不符規定，甚至有相關人士都私下告訴他，大巨蛋打者之眼恐不符國際規範，未來會造成大巨蛋無法申請國際賽事。

陳宥丞呼籲，市府應該找美國、日本其他專業棒球人才，幫台灣檢視巨蛋內設施有無問題，體育局說明，市府有要求遠雄巨蛋公司在取得使照後，預計7月邀請美國職棒大聯盟（MLB）專家及國內球員、教練等勘查現場，瞭解場地及設備的妥善性。

陳世浩補充，大巨蛋「打者之眼」目前規劃約8.3公尺高、23公尺寬，未來若要舉辦國際比賽，會先由主辦單位派員勘查球場實況，並可依賽事需求，再加設深色屏幕。另外，遠雄巨蛋公司表示，「打者之眼」的外野區域，均配置深色座椅，對打擊者視線應不致於造成影響。

另外，議員簡舒培指出，消防局日前前往大巨蛋進行竣工勘驗，共列出108處要求改善，而根據大巨蛋安全避難原則，8分鐘內全員需離開觀眾席至室內疏散空間，15分鐘全館人員須疏散到室外，目前均無壓力測試，到時候使照發出，遠雄恐不甩，市府應研議要求遠雄改善做法，不是使照發下去就不管。

王泓翔說明，相關局處勘驗確認沒問題才會核發使照，若有問題也會要求遠雄改善，若遲未改善，也可依合約對遠雄開罰，每天可罰10萬最高可罰900萬；陳世浩表示，遠雄目前正針對缺失進行改善，未來試營運也會進行壓力測試，主要針對場內外動線、工作人員引導等。

至於大巨蛋八年前開挖時，曾造成了捷運軌道基座與環片間發生裂縫，上周也確認裂縫修復完成，營運安全無虞。

北市技監陳世浩說明，目前「打者之眼」規劃約8.3公尺高、23公尺寬，遠雄表示，「打者之眼」的外野區域，均配置深色座椅，對打擊者視線應不致於造成影響。圖／體育局提供
北市技監陳世浩說明，目前「打者之眼」規劃約8.3公尺高、23公尺寬，遠雄表示，「打者之眼」的外野區域，均配置深色座椅，對打擊者視線應不致於造成影響。圖／體育局提供

大巨蛋 議員 美國

延伸閱讀

遠雄：大巨蛋10月前試營運 轉售與否仍持開放態度

大巨蛋空照像騎馬機 這棟是掃地機器人 網：華國人美學

大巨蛋座椅間距僅1個拳頭影響逃生？ 蔣萬安：它不是電影院

議員憂大巨蛋4萬座椅間距太短影響逃生 北市都發處：會跨局處討論

相關新聞

議員盤點大巨蛋缺失 北市府：會邀集國外專家勘查

遠雄大巨蛋預計7月取得使照，年底開幕營運，不過有議員指大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，恐無法承辦國際賽；還有議員發現，消...

路口違規陷阱多 蔣萬安允改善

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，議員索資發現，前3大路口違規共同點，就是道路路型設計不良，加上尖峰車流量大...

大巨蛋年底將開幕 東區商圈憂動線斷點 人潮被磁吸走

台北大巨蛋預計年底開幕營運，不過台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路...

悠遊卡賺錢金雞母近年獲利砍半 議員轟成管理鬼故事

前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃引發市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司再遭質疑4年前稅後淨利1.6億，近4年僅剩4至6千萬，...

危老容獎將歸零 老屋愈難改建

北市屋齡逾30年的房子達72%，為加速都市更新推動，市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，但議員指出，危老條例10...

北藝逾2.3億履約爭議 議員要送監院

台北表演藝術中心先前因施工廠商倒閉，致北市府須支付調解監造服務費逾2.3億元。北市議會教育委員會決議，此筆追加預算案保留...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦