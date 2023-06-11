悠遊卡賺錢金雞母近年獲利砍半 議員轟成管理鬼故事

前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃引發市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司再遭質疑4年前稅後淨利1.6億，近4年僅剩4至6千萬，公司治理成本4年前平均年14億，近年增加至16億，遭質疑成本變高、財稅淨利節節敗退，還被發現董總座有個1500萬小金庫，可「隨便花、任意花」。悠遊卡公司回應，並無小金庫情事，如果有超出部門預算，會協調其他部門預算流用。

悠遊卡公司近年績效屢遭質疑，台北市議員許淑華轟，「悠遊卡公司近年的管理，從賺錢的金雞母變成鬼故事？」除財稅淨利砍半，她調閱資料發現，前董事長陳亭如、前總經理邱昱凱上任之後，董事長一年編列15萬元出國費用，不過111年花23萬、超支8萬多，今年112年一樣編列15萬、更花46萬超支31萬；總經理出國預算零，每年卻也照花了20多萬元。

許淑華更質疑，悠遊卡公司竟有一個董總座的1500萬元小金庫可以允支預算，等同悠遊卡公司預算可以「任意花、隨便花，花到滿意、花到滿」，不夠才需要送董事會報告審議，等同有個小金庫，怎麼花都可以？合理嗎？

悠遊卡公司回應，並無所謂小金庫的情事，如果有超出部門預算，會協調其他部門預算流用。董事長及總經理的核決權限在1500萬及150萬，如果要增加支出的專案預算超出董事長核決權限，必須送董事會通過，因此1500萬並非所謂的小金庫。

許淑華也質疑，悠遊卡的財務報表106年至108年間時，成本平均每年14億元，不過從108年之後，前董事長陳亭如上任後，去年成本增加到16億，成本增加1.6億元，但對照稅後淨利，花更多成本卻沒有賺錢，106年時稅後淨利1.6億元，不過到去年稅後淨利卻僅剩6千萬，等同一個月僅賺五百萬元，這樣合理嗎？

總經理李志仁回應，前兩年是因為疫情影響，加上有投入較大的電子支付設備成本，的確會影響到獲利。北市府表示，對於悠遊卡的績效，的確有很大的努力改善空間，後續會來加強改革整頓力道。

悠遊卡公司表示，之所以過去2年獲利下滑，主要是悠遊付上線初期投入基礎建設的建置成本，以及受疫情衝擊，交通運量銳減，消費也減少，今年以來已經恢復疫情前水準，今年可望獲利回升。

議員還批評，悠遊卡公司績效變差，董總座獎金照領，前董事長離開前拿了離職金270萬，總經理拿60幾萬，是否把悠遊卡公司當ATM，領到好領到滿？議員要求北市府要由官股董事於董事會提出董總座薪資報酬辦法修正，要達一定績效，才能拿離職金。悠卡公司表示，會請公股董事代表於董事會提議請薪酬委員會參酌研擬。