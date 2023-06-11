淡水鎮長官邸拆除未提重建 挨批

新北淡水首任鎮長官邸已被拆除，淡水區公所在原址綠美化，議員批，官邸是淡水人記憶與歷史，未說明官邸回復計畫，直接拆除綠美化，決策太過倉促，公所表示，短期內先拆除，先做綠美化，增加周邊綠地，預估重建需要1、2千萬，目前公所沒有經費，若確定要重建，還要跟市府討論研究。

議員陳偉杰指出，淡水的觀光景點集中，可以散步逛淡水。但緊鄰著「滬尾小學堂」的「淡水首任鎮長官邸」，在2011年就開始拆除、回復，但卻因惹上官司，荒廢已久，還得賠償，更無法理解的事，鎮長官邸竟在官司敗訴後，就被拆除，僅在原地做綠美化。

陳偉杰質疑，鎮長官邸在台北縣時期就編列修復重建的預算，應不受官司影響完成工程，2012年早已動土重建，也辦過上梁儀式，鎮長官邸是淡水人的記憶與歷史，淡水區公所會勘時沒找當地人士與專家學者，決策太過倉促，民政局應邀集地方仕紳與專家學者商討，並說明官邸回復的問題，再評估官邸回復可行性，並重新擬定回復計畫。

淡水區公所表示，鎮長官邸原本的木頭已經都不堪使用了，短期內先拆除，先做綠美化，增加周邊居民綠地，目前預估重建需要1、2千萬，目前公所沒有經費。

民政局表示，淡水鎮長官邸是1941年興建，後由淡水鎮公所在1953年以公所名義買入土地與建物，但建物於同年5月轉賣給當時淡水鎮長王慶賢。在2008年1月土地租約到期，建物持有人卻不肯拆屋返還土地，才與屋主打訴訟案。

訴訟期間，因建物原木構造年久失修、嚴重腐朽崩塌，經現勘後判定建築物滅失，地上權消滅，後地主同意拆除地上建物返還土地。重建工程中，建商未按圖施工且使用不合格木料，安全性不足，僅施作梁柱後即停工，今年5月公所已完成拆除木造結構。