新北捷再爆遲發津貼 勞局罰6萬

新北捷運公司6月再度傳出因遲發加給津貼、未發薪資明細等爭議，多名員工陳情，議員批，新北捷已成立5年多，公司管理一塌糊塗，難怪留不住人才、虧損連年探底。勞工局指出，最長延遲到2個月才發加給，也無明細，已裁罰6萬，要求改善。新北捷表示，若有延遲發放將檢討，後續再提升人資即時查詢及通知系統。

新北捷去年5月才遭員工爆料，積欠加班費長達5個月，如今又有員工再度爆料。議員鄭宇恩表示，根據員工提供截圖，去年9月薪資單晚了40天才發、10月份薪資單到10月22日才發、11月份薪資單則晚了36天在12月16日發出、12月薪資單則是12月28日發出。

今年2月準時發出、3月和4月則晚了3天，平均延遲2周時間，1月和5月的薪資單迄今尚未收到。根據勞基法第23條，工資給付應提供工資各項目計算方式明細，已明顯違法。

鄭宇恩也說，薪資單僅列出基本薪、職務或專業加給，其他如加班費、危險加給等，則未被列入薪資單。甚至今年3月危險加給，直到5月才公告發放，新北捷明顯違反多項勞基法。陳情職員均指出，過去在高捷代操作或是北捷營運期間，薪資和明細均可以按時收到，回歸新北捷管理卻問題頻頻。

新北捷表示，薪資是採預付制，每月10日就預發整個月全部薪資，沒延遲給付或不按時給付，除薪資外的其他工資，審核需作業時間，目前最遲都於次月底前發放，不會損及同仁應有權益。

新北捷指出，有關加班費與夜點費及其他加給部分，則於次月初收齊資料後，於該月底前發放，若有部分延遲發放事項，公司將檢討改進，後續將再提升並精進人資即時查詢及通知系統。

勞工局表示，勞檢處4月11日檢查，發現固定月薪雖有預先發給，但針對加班費、夜點費、危險工作加給等項目，最長到2個月才發給，也沒有提供這些項目的薪資明細讓勞工核對，顯然未符合相關規範。已對捷運公司裁處罰鍰，要求立即改善，後續將與捷運局，對新北捷運公司輔導。