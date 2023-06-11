北藝逾2.3億履約爭議 議員要送監院

台北表演藝術中心先前因施工廠商倒閉，致北市府須支付調解監造服務費逾2.3億元。北市議會教育委員會決議，此筆追加預算案保留科目，2點附帶決議為譴責前市府侵害議會預算審查權、送監察院調查程序是否涉違失，送大會討論。台北市文化局長蔡詩萍表示，市府政風處已啟動調查。

北藝中心興建期間，因施工廠商倒閉致工期延長，規劃設計及監造技術服務廠商2021年4月向北市府提履約爭議調解，去年12月調解成立，市府須支付2億3690萬多元並分2期，第一期逾262萬元已支付，餘款2億3427萬餘元循預算辦理。

北市議會教育委員會審議文化局「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，迄今已4次，多名議員質疑，議會審查預算權遭侵犯、前市府不尊重預算程序、該案是否有程序瑕疵、應釐清到底誰該負政治責任等。

議員王閔生認為，對方若強制執行，該筆款項仍須支付，但是過程尚欠溝通，涉及大會權利，教育委員會必須有其態度，提議刪成1000元保留科目，表達不同意執行，但保留空間讓市府未來可編列預算。

議員簡舒培建議刪除到1000元，附帶決議為譴責與送監察院調查。議員洪婉臻表示，前任或現任市長都有責任，她同意王就議員責任杯葛此案。

教育委員會決議，該案追加2億3427萬4000元，刪減2億3427萬3000元，准列1000元。另外附帶決議，前市府與北藝中心工程的規畫設計及監造廠商履約爭議調解，期間未與議會溝通、循預算程序編列調解經費，違反預算程序，規避議會監督，侵害議會預算審查權，予以譴責；前市府履約爭議調解過程及簽訂調解成立書程序，是否涉及違失，議會送監察院調查。