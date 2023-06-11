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路口違規陷阱多 蔣萬安允改善

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市不少路段尖峰車流量大，很多駕駛要左轉，卻因堵車切不進內側車道，只能在外側車道左轉而被科技執法舉發。圖／林亮君辦公室提供
北市不少路段尖峰車流量大，很多駕駛要左轉，卻因堵車切不進內側車道，只能在外側車道左轉而被科技執法舉發。圖／林亮君辦公室提供

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，議員索資發現，前3大路口違規共同點，就是道路路型設計不良，加上尖峰車流量大，不少民眾「被迫」違規不自知，被舉發後才向交大申訴。台北市長蔣萬安承諾，會通盤檢討各種狀況改善路型、標示與號誌，補足科技執法的不足。

闖紅燈前三名路口分別為市民承德、市民中山及市民建國路口。議員林亮君指出，不少駕駛申訴，市民大道尖峰時段車流回堵，內車道即便綠燈，也沒前進，切換車道離開，但因為車多車速慢，變成紅燈後就被科技執法舉發。

未依照規定轉彎，包括鄭州西寧、民權蘭州、民權林森路口。林亮君說，這3處都是因為車流大，車多到無法切換正確車道，等到有空隙可以切換車道時，突然變成禁止右轉，還被車流擠到只能直走車道，就只能違規左轉繞行。

未依照標線行駛是民權承德、民權建國跟市民建國路口。林亮君表示，這幾個路口都是要右轉被前方車輛堵住，因為停在停止線正前方，為讓右轉車能順利轉彎，所以直行車就變換車道，但這樣可能就會因為是雙白線而觸法。

蔣萬安回應，自己會開車，知道北市交通有很多要改進的地方，自己常常困擾下匝道時會碰到很多號誌，有時會不知道要看哪個，有平面的、有匝道專用的，若看錯容易造成危險，標示不夠清楚明確。

蔣萬安表示，雖然有科技執法協助警方舉發道路違規，但還是有些盲點，讓民眾無法全面遵守交通規則，所以路型設計確實需要改進，比方說，在外側車道左轉就很危險；科技執法、警方加強取締、宣導教育等都只是手段，目的還是希望維護用路人安全，避免任何事故發生，會通盤檢討民眾遇到的問題。

車道 科技執法

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