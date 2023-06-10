新北捷運公司延遲發津貼 勞工局裁罰要求改善

新北捷運公司再爆遲發加給津貼、未發薪資明細爭議，市議員批評，新北捷管理一蹋糊塗，難怪留不住人才、連年虧損。勞工局今天表示，稽查確實遲發，已罰鍰要求改善並輔導。

新北市勞工局今天表示，勞動檢查處於4月11日檢查新北捷運公司，發現雖有發固定月薪，但加班費、夜點費、危險工作加給，最長會遲延到2個月才發給，也沒有提供這些項目的薪資明細讓勞工核對，不符相關契約規定。

勞工局表示，勞檢處已對新北捷運公司裁處罰鍰，同時要求立即改善，督促確實遵守勞基法，保障勞工權益。後續也將與捷運局，共同輔導新北捷運公司。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，新北捷運公司去年5月才積欠員工加班費長達5個月，如今又接獲多名員工投訴，遲發加給津貼、未發薪資明細等爭議，明顯違反勞基法相關規定。

鄭宇恩批評，新北捷運成立5年多，如今在經營淡海輕軌後，加入捷運環狀線、安坑線，組織規模持續擴大，卻連按時發放薪資和薪資明細都做不到。公司管理一蹋糊塗，難怪留不住人才、虧損連年。

新北捷運公司以文字說明表示，除薪資外之其他工資，由於審核需要作業時間，至遲都於次月底前發放，不會損及員工應有權益。公司薪資依規定於每月10日即已預發該整月薪資，有關加班費與夜點費及其他加給，若有部份延遲發放，將檢討改進。