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侯友宜指漁電共生致虱目魚漲價 台南市政府澄清非事實

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股區漁電共生。記者莊曜聰／攝影
台南七股區漁電共生。記者莊曜聰／攝影

新北市長侯友宜今天到七股區指出因漁電共生導致虱目魚持續漲價，台南市政府提出說明，漁電共生的政策乃是提供土地複合式利用，以養殖為主、綠能為輔，並堅持環保及生態優先，讓養殖漁民、地主及光電業者三贏的綠能政策。

市府說，台南虱目魚近年來價格上漲主要原因為國內原物料上漲(飼料、電價)及人力等成本提高，加上農業人口老化，年輕人不願意投入產業，致缺工的問題也日益嚴重，產業規模因此受到影響而減小。漁電共生案場是將養殖魚塭做複合式利用，除了建構太陽能板，原來魚塭仍必須做養殖使用，建置過程中雖然會暫時停養，建置完成後將持續恢復養殖(須達平均放養量7成)，光電案場僅為階段性影響。而虱目魚主要產季約莫每年10月至12月，屆時市場價格將隨著產量增加而逐漸平穩。

市府強調，開發地面型光電案場的用地皆須通過經濟部能源局的環社檢核機制，透過生態環境調查、社會經濟調查，再提出環境與社會友善措施，達成光電、漁業發展與社會共存共榮的目的。案場設置後，台南市政府也持續進行案場養殖事實查核，杜絕假養殖真種電的不良案場，落實漁電共生政策，提高漁民收入並帶來綠能效益。

台南

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