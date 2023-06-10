民進黨議員要幼兒單位監視器納管 新北：預算有限

新北市板橋幼兒園爆餵藥後，林口托嬰中心也爆出暴力換尿布等事件，新北市民進黨議員今要求市府將幼兒單位的監視器都納入新北市監管雲管理。新北市教育局表示，因公立幼兒園設置監管雲經費龐大，且需編列年度維護費，考量新北市預算有限，還是以監視器管理作法取代監管雲。

議員黃淑君、李宇翔表示，憾事發生多因「監視器壞掉」、「沒有畫面」讓偵查困難，目前只有公托130間納入新北市監管雲管理，還有私立托嬰中心（含準公共化）230家、公立幼兒園285園、非營利幼兒園33園、準公共化幼稚園222園、私立幼兒園590園未納入，應全面納入管理。

教育局表示，依幼兒教育及照顧法，未列入監視器材為必要設施，經查新北市幼兒園並非每園皆有裝置，且多基於安全考量裝設於公共區域；考量憲法賦予人民隱私權及教師法賦予教師的專業自主權，若室內活動空間強制加裝監視器，在法規未修訂前，恐有侵權疑慮。

教育局表示，裝設監視器並不是遏止不當管件事件的唯一作法，且因公立幼兒園設置監管雲經費龐大，且需編列年度維護費，考量新北市預算有限，還是以監視器管理作法取代監管雲。

教育局表示，未來會協助公立幼兒園公共區域監視器全面裝設及更新，並鼓勵私立幼兒園考量園務管理及安全維護需求裝設，採多元策略遏止教師不當管教：除加重裁罰機制外，已請各園建立巡堂機制、強化園所相關人員正向管教知能，並編訂園務行政管理手冊及修訂兒少事件處理流程，透過事前預防及完善事後的調查機制，雙軌並行遏止不當管教狀況。