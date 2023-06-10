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兒虐零容忍 北市加強無預警不定期稽查等5行動

中央社／ 台北10日電

新北市某幼兒園涉餵藥案，台北市教育局今天表示，面對兒虐零容忍，以加強無預警不定期稽查、強化教保情緒管理、全面補助幼兒園裝設工作紀錄器等5項實際作為，守護孩子安全。

台北市教育局新聞稿指出，近期新北市某幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，北市深感痛心，面對違法對待幼兒事件，提出5大具體行動方案，全方位積極強化幼兒安全防護機制，面對兒虐零容忍。

教育局表示，行動方案包含提高無預警、不定期「園務行政稽查」次數，每年聯合都發局、消防局、建管處及政風處辦理府級聯合公安稽查，針對幼兒園進行全方面安全檢查。

教育局每年每季辦理定期園務公安及行政檢查，將教保人員輔導管教、幼兒飲食健康及幼兒園潛藏的違法對待危險因子（如招收情形、園所安全管理規範、人事管理、專業研習參與等）納入稽核項目，每年稽查次數高達210次，現將加強不定期、無預警到園抽檢及複查。

此外， 研議「教保人員支持系統方案」，強化教保專業及情緒管理；創設「幼兒輔導方案」，運用3級預防機制，協助北市公幼及非營利幼兒園處理需要協助幼兒及疑似發展遲緩或高風險家庭的幼兒與家長問題。

教育局指出，「全面補助幼兒園裝設工作紀錄器」，加速釐清疑似違法事件；訂定處理「疑似不當管教案件作業要點」，就通報、調查程序、人才機制等都有完整規範，從事件處理到幼兒家庭支持輔導面向，建立完善的事件處理程序。

幼兒園 教育局

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