北捷文湖線南京復興站 試辦月台設緊急停車按鈕
台北捷運今天表示，文湖線南京復興站試辦月台增設緊急停車按鈕，10日凌晨完成實車測試，將擇日啟用，全線預計年底前完成設置。
北捷新聞稿表示，文湖線南京復興站試辦月台增設緊急停車按鈕（EMS），10日凌晨由捷運工程局及北捷共同進行實車驗證測試，模擬列車可能遭遇的4種不同情境，均能順利阻止列車進出站。
北捷表示，測試完成的緊急停車按鈕將擇日啟用，預計年底前，完成文湖線全線車站月台增設緊急停車按鈕（EMS）。
北捷說，目前規劃設置的捷運文湖線月台緊急停車按鈕，裝設位置在列車第1節車廂及第4節車廂對應的月台門旁，發生緊急狀況時，候車旅客可直覺式操作因應；當按下緊急停車按鈕時，立刻中斷月台門的關門安全迴路，等同月台門未關妥，以阻止列車進出站。
北捷說，分別對於列車進站前、列車進站中、列車準備出發及列車剛出發等4種不同情境進行測試，確實驗證當按壓增設的緊急停車按鈕時，可使列車停車，行控中心可立即接獲相應告警訊息，後續將對於相關停車條件及範圍等進行討論，並依實際狀況研議標示，以確認適用情形。
北捷指出，緊急停車按鈕操作方式非常簡單，緊急時刻僅需按壓按鈕即可；為避免旅客誤觸，緊急停車按鈕會加設上掀式壓克力外蓋板，並張貼紅底白字警語標示。
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