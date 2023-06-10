快訊

林志玲宣告「不回演藝圈」 背後原因曝光

「妳穿得太over不能怪老師」北市傳國小師性騷多名校友 驚動教育部

三地門規模5.3地震 氣象局：潮州斷層相關性高 還有規模4餘震

北捷文湖線南京復興站 試辦月台設緊急停車按鈕

中央社／ 台北10日電

北捷運今天表示，文湖線南京復興站試辦月台增設緊急停車按鈕，10日凌晨完成實車測試，將擇日啟用，全線預計年底前完成設置。

北捷新聞稿表示，文湖線南京復興站試辦月台增設緊急停車按鈕（EMS），10日凌晨由捷運工程局及北捷共同進行實車驗證測試，模擬列車可能遭遇的4種不同情境，均能順利阻止列車進出站。

北捷表示，測試完成的緊急停車按鈕將擇日啟用，預計年底前，完成文湖線全線車站月台增設緊急停車按鈕（EMS）。

北捷說，目前規劃設置的捷運文湖線月台緊急停車按鈕，裝設位置在列車第1節車廂及第4節車廂對應的月台門旁，發生緊急狀況時，候車旅客可直覺式操作因應；當按下緊急停車按鈕時，立刻中斷月台門的關門安全迴路，等同月台門未關妥，以阻止列車進出站。

北捷說，分別對於列車進站前、列車進站中、列車準備出發及列車剛出發等4種不同情境進行測試，確實驗證當按壓增設的緊急停車按鈕時，可使列車停車，行控中心可立即接獲相應告警訊息，後續將對於相關停車條件及範圍等進行討論，並依實際狀況研議標示，以確認適用情形。

北捷指出，緊急停車按鈕操作方式非常簡單，緊急時刻僅需按壓按鈕即可；為避免旅客誤觸，緊急停車按鈕會加設上掀式壓克力外蓋板，並張貼紅底白字警語標示。

北捷 文湖線

延伸閱讀

新北捷運公司又傳遲發津貼、未發明細 議員批管理一蹋糊塗

女子穿運動內衣搭捷運被攔 北捷：善意提醒無阻撓

北捷電視牆面具人電影廣告嚇人 蔣萬安：對孩子不適合

性騷案發生多 議員許淑華要求北捷設「貼心」車箱

相關新聞

新北捷運公司又傳遲發津貼、未發明細 議員批管理一蹋糊塗

新北捷運公司今年6月再度傳出因遲發加給津貼、未發薪資明細等爭議，多名員工向議員陳情，議員批評，新北捷已成立5年多，連最基...

淡水首任鎮長官邸被拆除 議員批決策太過倉促

新北市淡水區歷史悠久，還有很多人文歷史建築，也是觀光勝地，但「淡水首任鎮長官邸」已被拆除，淡水區公所在原址做綠美化，議員...

北藝中心逾2.3億履約爭議 議會刪預算、送監院調查

台北市文化局長蔡詩萍表示，市府政風處已啟動調查。

北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現 和蹦火齊名帶動觀光

新北市樂活節牽罟活動昨天在萬里聖安宮旁下寮海灘舉辦，延綿不斷的下寮海灘將金山、萬里連結起來，形成在地特殊的生活圈，牽罟捕...

民進黨議員要幼兒單位監視器納管 新北：預算有限

新北市板橋幼兒園爆餵藥後，林口托嬰中心也爆出暴力換尿布等事件，新北市民進黨議員今要求市府將幼兒單位的監視器都納入新北市監...

民怨「被迫違規」遭科技執法開罰 北市府允諾改善路型、標線

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，北市議員林亮君索資後發現，闖紅燈、未依規定轉彎、未依標線行駛，每個違規的前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦