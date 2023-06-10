快訊

林智堅論文案和解收場！媒體人曝他求和內幕 自稱受害者喊「本來桃園是我的」

板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北藝中心逾2.3億履約爭議 議會刪預算、送監院調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北藝術中心先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解監造服務費2.3億多元。本報系資料照。
台北藝術中心先前因施工廠商倒閉，導致北市府須支付調解監造服務費2.3億多元。本報系資料照。

台北表演藝術中心先前因施工廠商倒閉，致北市府須支付調解監造服務費逾2.3億元。北市議會教育委員會決議，此追加預算案刪除到1000元保留科目，2點附帶決議為譴責前市府侵害議會預算審查權、送監察院調查程序是否涉違失。台北市文化局長蔡詩萍表示，市府政風處已啟動調查。

北藝中心興建期間，因施工廠商倒閉致工期延長，規劃設計及監造技術服務廠商遂於2022年4月向北市府提出履約爭議調解，雙方歷經7次調解會議，去年12月調解成立，北市府須支付2億3690萬多元並分2期，第一期逾262萬已支付，餘款2億3427萬多元循預算程序辦理。

北市議會教育委員會審議文化局「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費，迄今已4次，多名議員在會中質疑，議會審查預算全遭侵犯、前市府不尊重預算程序、該案是否有程序瑕疵、應釐清到底誰該負政治責任等。

議員王閔生認為，對方若強制執行，該筆款項仍須支付，但是過程尚欠溝通，涉及大會權利，教育委員會必須有其態度，決定通過或刪除並附帶決議送大會公決。

王閔生提議刪成1000元保留科目，表達不同意執行仍保留空間，讓市府未來可編列預算，簡舒培也建議刪除到1000元，附帶決議為譴責與送監察院調查。洪婉臻表示，前任或現任市長都有責任，她同意王就議員責任杯葛此案。

教育委員會決議，該案追加2億3427萬4000元，刪減2億3427萬3000元，准列1000元，議員黃瀞瑩保留大會發言權。

另外2點附帶決議，前市府與北藝中心工程的規劃設計及監造廠商履約爭議調解，期間未與議會溝通、循預算程序編列調解經費，違反預算程序，規避議會監督，侵害議會預算審查權，予以譴責；前市府履約爭議調解過程及簽訂調解成立書之程序，是否涉及違失，議會送請監察院調查。

北市 議員

延伸閱讀

議員批滿意度墊底 蔣萬安：不滿意會加倍努力

民進黨徵召王閔生戰文山 賴士葆：以問政表現爭取選民

雞排妹選立委再等等 民進黨徵召吳沛憶、林飛帆出戰

「翻轉上下課」成效差議員批 蔣萬安：明年按原意執行

相關新聞

北藝中心逾2.3億履約爭議 議會刪預算、送監院調查

台北市文化局長蔡詩萍表示，市府政風處已啟動調查。

北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現 和蹦火齊名帶動觀光

新北市樂活節牽罟活動昨天在萬里聖安宮旁下寮海灘舉辦，延綿不斷的下寮海灘將金山、萬里連結起來，形成在地特殊的生活圈，牽罟捕...

民怨「被迫違規」遭科技執法開罰 北市府允諾改善路型、標線

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，北市議員林亮君索資後發現，闖紅燈、未依規定轉彎、未依標線行駛，每個違規的前...

展現友好邦誼 北市贈克國50輛YouBike1.0

台北市今年全面改為YouBike 2.0，而退場後的YouBike 1.0仍有其他用途。北市府贈友邦聖克里斯多福及尼維斯...

環南中繼市場氣爆 蔣：2周提調查報告

北市環南中繼市場前年疑老鼠咬破瓦斯管線釀氣爆，攤商遭火吻灼傷，求償市府卻碰壁。北市議員洪婉臻表示，市場處推託管線是攤商自...

騎樓設「i郵箱」 遭開單強制清除

台北市大同區隆和里長沈春華辦公處遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同警分局開罰單後，昨強制清除。沈春華表示，她擺放是供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦