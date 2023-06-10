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因應短延時強降雨 北市開設應變中心整備防災

中央社／ 台北10日電

北市消防局今天表示，因應天氣不穩定，易有短延時強降雨狀況，北市災害應變中心已3級開設，並派員加強清疏溝渠、固定路樹等整備作業，將視降雨狀況提升層級。

中央氣象局預報，今天起至19日，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨。氣象專家吳德榮提醒，梅雨鋒面南北徘徊，應防致災性降雨。

台北市消防局今天發布新聞資料表示，因應天氣不穩定，台北市災害應變中心已3級開設，工務局成立24小時防汛值日室，遇有河川水位上升及積淹水災情，將立即啟動抽水站運作及調度抽水機組應變，並適時提升災害應變中心開設層級。

台北市災害防救辦公室指出，因應滯留鋒面降雨，已要求各防救災局處進行加強清疏溝渠、強固路樹及測試抽排水機組等整備作業，並加強掌握災情訊息並持續追蹤管制，會由台大氣象團隊派員進行天氣守視，及提供預警訊息供北市各防救災單位參考。

北市消防局表示，受滯留鋒面影響期間，民眾應避免到山區及水域活動，並檢查住家排水孔是否阻塞及加強清疏排水溝，提醒住低窪地區及易淹水地區的住戶，應備妥防水閘門或沙包等防水設施。

北市消防指出，民眾要了解最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網查詢，或下載安裝「台北市行動防災App」，及加入台北市政府LINE官方帳號，訂閱即時水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等推播服務。

北市 淹水

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