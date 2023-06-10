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民怨「被迫違規」遭科技執法開罰 北市府允諾改善路型、標線

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
林亮君指出，不少路段因為尖峰時段車流量大，很多駕駛要左轉，卻因為堵車切不進內側車道，只能在外側車道左轉而被科技執法舉發。圖／北市議員林亮君辦公室提供
林亮君指出，不少路段因為尖峰時段車流量大，很多駕駛要左轉，卻因為堵車切不進內側車道，只能在外側車道左轉而被科技執法舉發。圖／北市議員林亮君辦公室提供

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，北市議員林亮君索資後發現，闖紅燈、未依規定轉彎、未依標線行駛，每個違規的前3大路口的共同點，就是道路路型設計不良，加上尖峰車流量大，不少民眾「被迫」違規不自知，被舉發後才向交大申訴。台北市長蔣萬安承諾，會通盤檢討各種狀況改善路型、標示與號誌，補足科技執法的不足。

在闖紅燈部分，前三名路口分別為市民承德、市民中山及市民建國路口。林亮君指出，不少駕駛申訴，市民大道尖峰時段車流回堵，在內車道綠燈了都沒有前進，切換車道離開，明明越線時還是綠燈，但因為車多車速慢，變成紅燈後就被科技執法舉發。

未依照規定轉彎，包括鄭州西寧、民權蘭州、民權林森路口。林亮君說，這3處都是因為車流大，駕駛回堵在路上，車多到無法切換正確車道抵達目的地，等到有空隙可以切換車道時，突然變成禁止右轉，還被車流擠到只能直走的車道，就只能違規左轉繞行。

未依照標線行駛，是民權承德、民權建國跟市民建國路口。林亮君表示，這幾個路口都是大家要右轉，被前方車輛堵住，因為停在停止線正前方，為了要讓右轉車能順利轉彎，所以直行車就變換車道，但這樣可能就會因為是雙白線而觸法。

林亮君認為，駕駛要提升素養，但科技執法後卻發現台北市道路有很多問題，都涉及路型、告示、標線不完善，有些違規行為當然要罰，但交通單位沒理解用路人動線需求，如果依照標線行駛，會在尖峰時段造成回堵，民眾被舉發不知哪裡違規時申訴，事後檢視違規樣態會造成交通大隊負擔。

林亮君要求，北市府就目前已實施科技執法路段，以合理期待市民遵守道路交通規則的可能為前提，視實際道路使用情況動態檢討路型、標線、標誌、號誌等規劃。

蔣萬安回應，自己會開車，知道北市交通有很多要改進的地方，她舉例，自己常常困擾下匝道時會碰到很多號誌，有時會不知道要看哪個，有平面的、有匝道專用的，若看錯容易造成為顯，標示不夠清楚明確。

蔣萬安說，雖然有科技執法協助警方舉發道路違規，但還是有些盲點，讓民眾無法全面遵守交通規則，所以路型設計確實需要改進，比方說在外側車道左轉就很危險；科技執法、警方加強取締、宣導教育等都只是手段，目的是希望用路人安全，避免任何事故發生，會通盤檢討民眾遇到的問題，具體改善路型、標誌等，補足科技執法不足。

科技執法 車道

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