北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現 和蹦火齊名帶動觀光

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供
北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供

新北市樂活節牽罟活動昨天在萬里聖安宮旁下寮海灘舉辦，延綿不斷的下寮海灘將金山、萬里連結起來，形成在地特殊的生活圈，牽罟捕魚傳統技法，與蹦火仔齊名，一起帶動北海岸觀光發展。

位處北海岸金山萬里區域有著綿長沙岸，早期即為先人牽罟捕魚的魚場，漁民以「螺」聲為號，螺號響起即各就各位站在漁網的兩側聽候船夫指示拉網，在齊心協力下一步一步後退將漁網拉上岸迎接漁獲豐收。

金山和萬里區公所合作舉辦，藉由舉辦牽罟活動免費讓遊客體驗傳統的捕魚技法。

新北市政府民政局陳主任秘書健民表示，牽罟文化的傳承在北海岸逐漸受到在地民眾的重視，牽罟不僅僅只有牽住纜繩，更是將彼此團結的心緊緊牽住。早期捕魚技術與現代相比有些落差，大多依靠彼此同心協力、團隊合作精神才有辦法維持整個村莊繁榮及個別家庭的經濟。

牽罟並非只有表面上所看到的捕魚技術，更有著深層的文化內涵意義。

金山區長劉昌松表示，牽罟和蹦火活動不僅能帶動北海岸觀光及提升在地溫泉觀光產業，也讓到訪遊客了解先人技藝的智慧，在一覽北海岸美麗的沙灘、海灣及美食的同時更能看到全台碩果僅存的金山蹦火船展演和親自體驗牽罟活動，讓這些文化技藝能繼續傳承下去。

新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎說，感謝新北市政府對於北海岸文化的重視，把牽罟活動傳承下去，讓民眾更了解牽罟的意義與內涵。

北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供
北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供
北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供
北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現，和蹦火仔齊名帶動觀光。圖／金山區公所提供

牽罟 金山

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