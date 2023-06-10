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永和垃圾車冒煙 鋰電池闖禍

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市永和區清潔隊員前天收運垃圾時，隨車人員聞到一陣燒焦味，後車斗冒煙起火，仔細翻找後發現是一顆鋰電池惹禍，趕緊滅煙取出。環保局表示，很常發生民眾將電池當作垃圾丟，丟棄者可依廢棄物清理法開罰，最高可處6千元罰鍰。

環保局表示，前天永和清潔隊所幸只有冒煙，無人受傷，很常發生民眾將電池當作垃圾丟，一年大概都會發生幾個案例。還有重要節日如清明、過年，也有民眾拜拜的香灰沒有熄滅，跟著丟到垃圾車導致悶燒起火。

環保局表示，也曾發生民眾將危險物品投入垃圾車導致隊員受傷案件，去年1月4日土城民眾將卡式瓦斯罐裝入垃圾袋丟入垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，2名清潔人員燒燙傷，針對該名未妥善分類、亂丟垃圾者，被依違反廢棄物清理法最高6千元開罰。

環保局指出，造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再丟到資源回收車；行動電源應做好資源回收，請勿直接丟到垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

垃圾車 廢棄物

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