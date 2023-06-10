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轉租牟利 員和社宅二房東強制解約

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
土城員和社宅有中籤民眾違規當「二房東」，監視器拍下轉租他人搬入。圖／新北住都中心提供
土城員和社宅有中籤民眾違規當「二房東」，監視器拍下轉租他人搬入。圖／新北住都中心提供

新北市土城員和青年社宅在去年4月招租，釋出500多戶，租金最低只要8500元起，反應熱烈，收件相當踴躍。近日新北住都中心查獲某戶涉違規轉租當「二房東」賺差價牟利，已依規定強制終止租約，維護所有申請民眾的權益。

住都中心表示，有中籤戶利用「優先戶」享有市價64折的優惠租金，違規轉租賺取價差牟利，透過員和社宅物業管理人員的蒐證與調查，掌握承租戶違規轉租事證。

該名中籤者委託代理人在臉書租屋社團張貼物件招租資訊，吸引不知情的房客承租入住，中心隨即依契約規範辦理強制退租，並將該中籤者列入社宅「黑名單」，一定期間內不得申請新北社宅，杜絕此類惡劣行為。

住都中心指出，為保障社宅資源公平妥適分配給真正需要的民眾，目前已建立一套完善的管理制度，並按租賃契約中「禁止轉租、分租、出借、非供本人居住使用」的規範嚴格執行。

新北住都中心執行長錢奕綱說，中心根據住宅政策保留一定比例的「優先戶」，用意是優先提供社會弱勢、經濟弱勢的民眾承租，提醒所有欲承租或已承租社宅的民眾，社會住宅資源珍貴且得來不易，應留給真正需用的人，而非心存僥倖霸占資源或賺取價差，響他人的居住權益。

社宅 價差

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