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環狀線北環段最後拼圖 6度招標

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
捷運環狀線北環段CF680A區段標展開第6次招標，若決標有望最快9月底動工。圖／台北市捷運局提供
捷運環狀線北環段CF680A區段標展開第6次招標，若決標有望最快9月底動工。圖／台北市捷運局提供

捷運環狀線北環段Y21至Y23站在今年3月動工，北環段CF680A區段標工程的Y19A、Y19B及Y20共3站，總計已經5次流標，該段通車後可銜接新莊、蘆洲、五泰輕軌，是關鍵的捷運拼圖。台北市捷運局展開第6次招標，若決標最快9月底可順利開工。議員表示，若工程順利招標樂觀其成，要求交維計畫要做好，降低對交通的衝擊。

北市捷運局一工處說，該工程位於北環段前沿的CF680A區段，路線從新莊五工路新北產業園區站前，以高架沿五工路前行約502公尺後，隨即由高架轉入地下，續沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里。受到疫情、烏俄戰爭及缺工缺料影響一再流標。

一工處指出，北環段工程內容包括Y19A、Y19B及Y20共3座地下車站、1段高架橋、1段出土段明挖覆蓋隧道及2段潛盾隧道，主要工作項目包括土木、建築、水電及環控工程。北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，本區段標CF680A開工，將讓環狀線全環願景更向前邁進一步。

通勤族林先生表示，每天上下班時間，不論走平面道路、台65或是五股交流道都十分壅塞，若日後捷運完工，就可以不用自己騎車開車，但擔憂蓋好之前會碰上交通黑暗期，導致日後通勤都塞住無法動彈。

市議員李宇翔說，這段工程是北環段最後一段，可以串連新莊、蘆洲及五泰輕軌，是很關鍵的路線，若能夠順利決標，早日動工、完工，對於溪北地區的交通可以更順暢，民眾要上班通勤也更方便，期盼這次一定要決標，樂觀其成。

市議員陳明義指出，前幾天北捷有專案報告，目前已經有廠商領標，但還不確定是否能招標出去，缺工缺料問題一定要克服，如果能順利完工是最好，但還是要注意施工造成的交通衝擊，一定要做好交維計畫，如期如質完工，不可因趕工就不顧品質。

捷運環狀線 議員

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