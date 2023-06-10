聽新聞
test
0:00 / 0:00

環南中繼市場氣爆 蔣：2周提調查報告

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市環南中繼市場前年疑老鼠咬破瓦斯管線釀氣爆，攤商遭火吻灼傷，求償市府卻碰壁。北市議員洪婉臻表示，市場處推託管線是攤商自己裝設，加上過去該市場會議紀錄與相關消防規定，市府應有相當責任。市長蔣萬安允諾2周提出調查報告，該負的責任一定會負責。

洪婉臻昨在市政總質詢指出，2021年9月環南市場氣爆，攤商二度灼傷，市場處一開始要理賠，後來又說不是其責任是攤商個人責任，認為市府應檢討。蔣萬安回應，若真如議員與攤商反映的確不恰當，將釐清責任。

市場處長陳庭輝說，環南中繼市場3樓加工區永久使用是接天然瓦斯，2樓飲食區屬中繼而用桶裝瓦斯，桶裝瓦斯和爐具均為攤商的生財設備，由他們自己設置。

洪婉臻直言，一個中繼市場有不同作法，但是氣爆影響的是整棟人的生命安全，市府過去曾開會討論攤商營運安全性，既然知道安全重要，做法竟大不同，希望市府重視內部規畫。

她也提到，市場屬甲類場所，應設瓦斯漏氣火警自動警報設備，2021年既然兩次消防安全設備檢修合格，為何氣爆，連警報設施都沒發揮作用，應釐清責任歸屬。

蔣萬安表示，將釐清事故發生原因、設備與管線等消防安全檢查，包含使用與維管層面，市府該負的責任一定會負責，也承諾2周提供調查報告。

氣爆 蔣萬安 議員

延伸閱讀

悠遊卡登錄興櫃 蔣萬安：當時決策很草率倉促

環南中繼市場氣爆釀攤商灼傷 蔣萬安允諾2周提調查報告

北市府性騷受害者增至8人！議員6度要求道歉 蔣萬安：市府的責任是查明

公園處駐警涉性騷 蔣萬安：若有處理不當會嚴懲

相關新聞

基北北桃1200元月票 啟動

基北北桃1200元「都會通Megacity Pass」定期票，6月15日起開放購票設定，7月1日開通使用。北台4首長基隆...

北海岸百人牽罟傳統捕魚技重現 和蹦火齊名帶動觀光

新北市樂活節牽罟活動昨天在萬里聖安宮旁下寮海灘舉辦，延綿不斷的下寮海灘將金山、萬里連結起來，形成在地特殊的生活圈，牽罟捕...

展現友好邦誼 北市贈克國50輛YouBike1.0

台北市今年全面改為YouBike 2.0，而退場後的YouBike 1.0仍有其他用途。北市府贈友邦聖克里斯多福及尼維斯...

環南中繼市場氣爆 蔣：2周提調查報告

北市環南中繼市場前年疑老鼠咬破瓦斯管線釀氣爆，攤商遭火吻灼傷，求償市府卻碰壁。北市議員洪婉臻表示，市場處推託管線是攤商自...

騎樓設「i郵箱」 遭開單強制清除

台北市大同區隆和里長沈春華辦公處遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同警分局開罰單後，昨強制清除。沈春華表示，她擺放是供...

環狀線北環段最後拼圖 6度招標

捷運環狀線北環段Y21至Y23站在今年3月動工，北環段CF680A區段標工程的Y19A、Y19B及Y20共3站，總計已經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦