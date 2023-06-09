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悠遊卡登錄興櫃 蔣萬安：當時決策很草率倉促

中央社／ 台北9日電
台北市長蔣萬安今天出席台北市議會總質詢。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台北市議會總質詢。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安將查處悠遊卡公司登錄興櫃，前台北市長柯文哲對此指稱「對方對市政不熟悉」。蔣萬安今天表示，不評價柯文哲的話，但當時決策很草率且倉促。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員洪婉臻、何孟樺質詢指出，對於悠遊卡公司登興櫃惹疑慮及柯文哲提到「對方對市政不熟悉」的看法。

蔣萬安答詢表示，柯文哲講什麼，他不評價，他會做好該做的事、發現問題就解決。

他表示，悠遊卡公司登錄興櫃的決策過程非常倉促，案件是去年12月9日拍板，他在第一時間覺得驚訝，因會攸關及可能改變悠遊卡公司後續整體營運方向。

蔣萬安說，悠遊卡公司登興櫃的決定是在台北市政府交接期間，在看守政府期間，對於重大決策例如處分公有財產及人事等，應尊重新民意，這是政治常識。

他指出，看守政府期間，對於重大決策不應倉促決定，會要求市府相關單位了解當時決策過程，且如此重大決策，怎會在那麼趕的時間點決定，他再度重申當時決策草率、倉促，會查明清楚。

蔣萬安表示，會由台北市政府秘書長李泰興召集相關局處例如法務局、財政局、交通局、悠遊卡公司等開會，了解當時整個決策過程，他並再次提到當時決策很草率、倉促。

他指出，當時是台北市議會休會、北市府交接階段，看守政府應尊重新民意，這是政治常識，中央及地方都會按此慣例，怎會在此時間點做如此重大決定。

針對悠遊卡公司登錄興櫃案，李泰興指出，下週一將開會討論。

悠遊卡公司董事會去年6月啟動上市櫃評估規劃，當年12月宣布通過辦理股票登錄興櫃案，今年1月3日以每股新台幣50元登錄興櫃交易。時任市長的柯文哲透過臉書（Facebook）說「興櫃的申請僅僅是第一步，未來將由下一任的市府團隊接棒完成上市櫃的申請。」

悠遊卡 蔣萬安

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