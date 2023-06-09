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環南中繼市場氣爆釀攤商灼傷 蔣萬安允諾2周提調查報告

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席台北市議會總質詢。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台北市議會總質詢。記者黃義書／攝影

北市環南中繼市場前年疑老鼠咬破瓦斯管線釀氣爆，攤商遭火吻灼傷，求償市府卻碰壁。北市議員洪婉臻發現，市場處對於該案的態度強硬，推託管線是攤商自己裝設，加上過去該市場會議紀錄與相關消防規定，直言市府應有相當責任。市長蔣萬安允諾2周提出調查報告，該負的責任一定會負責。

北市議員洪婉臻今在市政總質詢指出，2021年9月環南市場氣爆，攤商二度灼傷，市場處一開始說要理賠，後來又說不是其責任而是攤商個人責任，認為市府應檢討。蔣萬安回應，若真如議員與攤商反映的確不恰當，將會釐清責任。

市場處長陳庭輝說，環南中繼市場3樓加工區永久使用是接天然瓦斯，2樓飲食區屬於中繼而用桶裝瓦斯，桶裝瓦斯和爐具均為攤商的生財設備，由他們自己設置。

洪婉臻直言，一個中繼市場有不同作法，但是氣爆影響的是整棟人的生命安全，市府過去曾開會討論攤商營運安全性，既然知道安全重要，做法竟大不同，希望市府重視內部規劃。

她也提到，市場屬於甲類場所，應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備，2021年既然兩次消防安全設備檢修合格，為何發生氣爆，連警報設施都沒發揮作用，應釐清責任歸屬。

蔣萬安表示，將釐清事故發生原因、設備與管線等消防安全檢查，包含使用與維管層面，市府該負的責任一定會負責，也承諾2周提供調查報告。

氣爆 議員 北市

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