快訊

被消失？私幼餵藥關鍵畫面找不到 知情人士曝更可怕內幕

托嬰中心換尿布拍打幼童 新北罰33萬元

中央社／ 新北9日電

新北林口區某托嬰中心執行長因幼童不配合換尿布，強將小孩放置地上翻身脫褲，多次暴力拉扯、拍打大腿，遭家長指控暴行。社會局今天說，已重罰機構與負責人共新台幣33萬元。

社會局今天表示，接獲家長投訴，孩子在林口區某托嬰中心托育，4月底遭不當對待。其兒子透露，因為不換尿布，遭執行長拿褲子丟臉上。

家長說，經調閱監視器才發現事情經過，托嬰中心執行長在地上幫幼童換尿布，並拍打幼童。執行長的解釋是因幼童不配合換尿布，才會動作粗魯拍腿。

家長投訴反映，來回協商與觀看監視器，執行長才認錯並傳訊息致歉。

社會局今天說，5月2日接獲通報後，派員至該私托稽查、調閱監視畫面，認定托嬰中心執行長違反兒少權法「對兒童及少年或為不正當之行為」，裁處15萬元，且公告姓名，並將托嬰中心退出準公共化托嬰中心服務。

社會局兒童托育科長林秀穗以新聞稿表示，除罰款與公告執行長的姓名，3年內也不得再至托嬰中心任職。

托嬰中心宣稱，5月前的監視畫面紀錄因向廠商報修，無法提供紀錄。社會局說，要求托嬰中心限期改善，因逾期未提供開罰12萬元。托嬰中心原加入準公共化托嬰中心，針對機構監督管理不周，也依違反兒少權法裁處機構6萬元罰鍰，合併處罰行為人、機構共新台幣33萬元，並已經向陳情家長說明處理情形。

托嬰 監視器 托育

延伸閱讀

私幼才爆餵藥...再傳林口托嬰中心暴力換尿布 社會局重罰33萬

幼兒餵藥案園長兒也受害 新北即起稽查連鎖幼兒園

新北抽驗943件農藥殘留 近五噸蔬果遭銷毀

新北幼兒園驚傳餵毒 陳其邁：馬上清查醫療院所開藥狀況

相關新聞

垃圾車斗狂冒白煙 驚嚇「竟是鋰電池 幸好沒爆炸」

新北市永和區清潔隊員昨下午收運垃圾時，隨車人員聞到一陣燒焦味，發現後車斗冒白煙，隨即停車將垃圾車斗的壓板打開、並將所有垃...

8米白雪公主吸睛 福隆沙雕季今登場百位迪士尼經典角色

2023福隆國際沙雕藝術季今天在福隆海水浴場登場，展期至10月22日，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，融入超過百位迪士尼...

土城青年社宅「二房東」轉租牟利 住都中心：強制解約

新北市土城員和青年社宅在去年4月正式公告招租，一次釋出500多戶，租金最低只要8500元起，引發民眾熱烈關注，收件相當踴...

環狀線北環段CF680A區段標6度招標、最快9月動工

捷運環狀線北環段CF680A區段標工程已流標5次，該段通車後可銜接新莊、蘆洲、五泰輕軌，是極關鍵的捷運拼圖。台北市捷運局...

Youbike使用率高 汐止厚德里增設2.0租借站

汐止區厚德里人口數可以說是汐止50個里當中數一數二，居住人口多一直以來對於youbike的需求也大，所以，里長陳有諒也再次爭取，在樟樹國小的樟樹一路側，增設youbike2.0租借站有20柱可用，完成後使用率超高，經常早上都租借一空。

悠遊卡登錄興櫃 蔣萬安：當時決策很草率倉促

台北市長蔣萬安將查處悠遊卡公司登錄興櫃，前台北市長柯文哲對此指稱「對方對市政不熟悉」。蔣萬安今天表示，不評價柯文哲的話，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦