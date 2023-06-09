托嬰中心換尿布拍打幼童 新北罰33萬元

新北林口區某托嬰中心執行長因幼童不配合換尿布，強將小孩放置地上翻身脫褲，多次暴力拉扯、拍打大腿，遭家長指控暴行。社會局今天說，已重罰機構與負責人共新台幣33萬元。

社會局今天表示，接獲家長投訴，孩子在林口區某托嬰中心托育，4月底遭不當對待。其兒子透露，因為不換尿布，遭執行長拿褲子丟臉上。

家長說，經調閱監視器才發現事情經過，托嬰中心執行長在地上幫幼童換尿布，並拍打幼童。執行長的解釋是因幼童不配合換尿布，才會動作粗魯拍腿。

家長投訴反映，來回協商與觀看監視器，執行長才認錯並傳訊息致歉。

社會局今天說，5月2日接獲通報後，派員至該私托稽查、調閱監視畫面，認定托嬰中心執行長違反兒少權法「對兒童及少年或為不正當之行為」，裁處15萬元，且公告姓名，並將托嬰中心退出準公共化托嬰中心服務。

社會局兒童托育科長林秀穗以新聞稿表示，除罰款與公告執行長的姓名，3年內也不得再至托嬰中心任職。

托嬰中心宣稱，5月前的監視畫面紀錄因向廠商報修，無法提供紀錄。社會局說，要求托嬰中心限期改善，因逾期未提供開罰12萬元。托嬰中心原加入準公共化托嬰中心，針對機構監督管理不周，也依違反兒少權法裁處機構6萬元罰鍰，合併處罰行為人、機構共新台幣33萬元，並已經向陳情家長說明處理情形。