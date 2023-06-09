春秋墓園經營許可遭質疑涉圖利 新北：依法行政

春秋墓園經營者易主，新北市議員戴瑋姍今天說，法院判決新北市府核定經營許可有3點違法瑕疵，質疑殯葬處涉圖利。新北市府指出，法院判決未定讞，此案經多次審查程序並補正，依法行政。

民進黨新北市議員戴瑋姍、林秉宥今天舉行記者會表示，高等行政法院民國112年1月12日行政判決明確指出新北市府核定給某公司經營許可過程有3點違法瑕疵。

戴瑋姍說，包括這間公司提出土地所有權人同意書未達2/3法定比例；這間公司申請營運範圍與原本春秋墓園範圍不符，非完整可使用土地；新北市府未經標租程序，將市有財產逕自提供這間公司申請殯葬經營使用等。

她表示，首先，這間公司向新北市府申請殯葬設施經營許可，地主同意的土地面積須達整體2/3才能合法申請，這塊墓地總面積是12餘萬平方公尺，殯葬處認定8萬餘平方公尺面積正好達2/3標準，但法院認證面積僅6萬餘平方公尺，實際上根本沒達到法定面積的門檻，市府竟還核發許可。

其次，這間公司向市府提出64筆土地營運範圍，也與殯葬處原先核定的春秋墓園範圍不符，甚至有部分原本在春秋墓園內的土地，沒納入這間公司申請範圍。這間公司還以接管墓園時間僅數月，尚在建置墓基配置圖為理由，無法提出墓園的實際營運範圍。

有關第3點違法瑕疵，林秉宥指出，春秋墓園內82地號土地是94年由原地主捐贈給市政府，依新北市市有財產規則第21條規定，市有土地如果要出租應公開標租。

林秉宥表示，殯葬處在108年函詢財政局可否提供土地同意書給這間公司，財政局曾回復「已承租市有地的承租人為增修改件地上物需要，於符合一定條件下同意其使用該土地所核發同意書，跟案件所指的情況不同，不適用該規定」。這間公司非原承租人，也非原使用者，殯葬處卻仍未經標租程序，直接租給它。

他指出，82地號土地共5000餘坪，其中55%是空地，45%是暨存墳墓，殯葬處把整塊土地同意書簽給這間公司，卻只收55%空地的1年期租金，合約也沒訂期限，等於把市有地永久賤租，質疑是否圖利特定廠商。

戴瑋姍說，這間公司108年3月向殯葬處提出申請「春秋墓園的殯葬設施經營」，插足殯葬設施經營業，但在109年1月取得殯葬處核准經營許可，卻在2個月後才新增登記殯葬設施經營業。代表根本沒做過殯葬設施經營管理，卻可取得營運長達50幾年墓園的合法經營權，殯葬處恐怕已涉圖利重罪。

對此，新北市政府殯葬管理處指出，這間公司自106年6月就開始申請設施經營業者，經多次審查程序並補正，在109年1月核准設立。至於高等行政法院認為土地計算比例及墓園範圍有瑕疵部分，全案尚在最高行政法院審理中。

有關土地同意比例的計算，殯葬處表示，比例計算是以墓園全體所有權人及其產權所含全部範圍為計，法院將土地謄本上記載為分別共有持分狀態誤認為公同共有，此有其他法院判決可佐證系爭土地為分別共有。

新北市殯葬處長黃秀川指出，財政局管理的是要增修改件地上物的同意書，但殯葬處申請的同意書是為了要成立合法業者，供墓園管理與申請許可使用，與財政局規範不同，因此財政局才會指「跟案件所指的情況不同，不適用該規定」。

黃秀川表示，新北市府在墓園內確實擁有1塊土地，因此身分也是地主之一，無權執行「公開招標」行為，公開招標須透過設施經營業者才有辦法實施。

他指出，正是因春秋墓園多年來沒有設施經營業者，需要有人管理，因此市府有同意出具一部分土地使用書（非租用），讓這間公司申請時能達到2/3的標準，也因此這間公司有為此支付44萬元費用，這筆錢並非租金；如果要使用，須依政府規定另外付費。

殯葬處表示，為避免消費爭議，已發函要求這間公司僅得做維護維持現狀的管理，不得販售墓地。有關再次陳情案件，將擇期再召開協調會，邀集陳情代表人、這間公司、區公所及法制等相關單位與會。