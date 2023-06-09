外出好方便 北市推2管道找公廁

北市環保局表示，為方便民眾出門在外方便找到公廁、安心如廁，可透過台北通App和北市環保局官網，找到所在位置最近的公廁；並呼籲各管理單位應善盡維護之責。

北市環保局新聞稿指出，民眾可使用台北通App查詢離所在位置最近的公廁，也能利用環保局官網首頁後，從「資源循環」選項下的「台北市列管公廁資訊」，點選「台北市列管公廁分級及點位查詢方式說明」的PDF檔，透過網站上的查詢工具便可以輕鬆尋找公廁資訊。

環保局指出，官網的公廁查詢還依照行政區、檢查等級及公廁類別等選項來尋找民眾想要的公廁類型，更加便民。

環保局表示，現有12名巡查員，皆依照「台北市公廁環境衛生管理自治條例」規定，依公廁分級巡檢頻率進行查核，呼籲各公廁管理單位應善盡廁間環境及設施功能正常的責任，以免受罰。