快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

外出好方便 北市推2管道找公廁

中央社／ 台北9日電

北市環保局表示，為方便民眾出門在外方便找到公廁、安心如廁，可透過台北通App和北市環保局官網，找到所在位置最近的公廁；並呼籲各管理單位應善盡維護之責。

北市環保局新聞稿指出，民眾可使用台北通App查詢離所在位置最近的公廁，也能利用環保局官網首頁後，從「資源循環」選項下的「台北市列管公廁資訊」，點選「台北市列管公廁分級及點位查詢方式說明」的PDF檔，透過網站上的查詢工具便可以輕鬆尋找公廁資訊。

環保局指出，官網的公廁查詢還依照行政區、檢查等級及公廁類別等選項來尋找民眾想要的公廁類型，更加便民。

環保局表示，現有12名巡查員，皆依照「台北市公廁環境衛生管理自治條例」規定，依公廁分級巡檢頻率進行查核，呼籲各公廁管理單位應善盡廁間環境及設施功能正常的責任，以免受罰。

公廁 北市 台北通

延伸閱讀

網紅賣泡菜被查出甜味劑 北市：直接加入就違法

北市將辦城市網災害研討會 聚焦先進防救災效能

高雄環保局資源回收廠出車禍 貨車撞橋墩2人受傷

花蓮餐具清洗中心「洗一個碗35元」 環保局今改為2.2元

相關新聞

垃圾車斗狂冒白煙 驚嚇「竟是鋰電池 幸好沒爆炸」

新北市永和區清潔隊員昨下午收運垃圾時，隨車人員聞到一陣燒焦味，發現後車斗冒白煙，隨即停車將垃圾車斗的壓板打開、並將所有垃...

8米白雪公主吸睛 福隆沙雕季今登場百位迪士尼經典角色

2023福隆國際沙雕藝術季今天在福隆海水浴場登場，展期至10月22日，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，融入超過百位迪士尼...

土城青年社宅「二房東」轉租牟利 住都中心：強制解約

新北市土城員和青年社宅在去年4月正式公告招租，一次釋出500多戶，租金最低只要8500元起，引發民眾熱烈關注，收件相當踴...

環南中繼市場氣爆釀攤商灼傷 蔣萬安允諾2周提調查報告

台北市環南中繼市場前年疑老鼠咬破瓦斯管線釀氣爆，攤商遭火吻灼傷，求償市府卻碰壁。北市議員洪婉臻發現，市場處對於該案的態度...

騎樓設「i郵箱」不滿遭開單強制清除 里長：絕食抗議

民眾被檢舉騎樓違法使用時有所聞，也引發爭議。台北市大同區隆和里長沈春華辦公處，遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同分局...

穿西裝不節能減碳? 蔣萬安：是對議會的尊重

台北市長蔣萬安「西裝筆挺」的出席台北市議會市政總質詢，對此台北市議員陳怡君質詢時，特地拿來前任市長郝龍斌、柯文哲著休閒襯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦