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垃圾車斗狂冒白煙 驚嚇「竟是鋰電池 幸好沒爆炸」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市永和區清潔隊員昨下午收運垃圾時，後車斗冒白煙，經查原來是民眾將廢棄鋰電池，所幸無人受傷。圖／新北市環保局提供
新北市永和區清潔隊員昨下午收運垃圾時，後車斗冒白煙，經查原來是民眾將廢棄鋰電池，所幸無人受傷。圖／新北市環保局提供

新北市永和區清潔隊員昨下午收運垃圾時，隨車人員聞到一陣燒焦味，發現後車斗冒白煙，隨即停車將垃圾車斗的壓板打開、並將所有垃圾倒出，急找冒煙源頭，發現竟是廢棄鋰電池，所幸無人受傷；去年土城也有民眾把卡式瓦斯罐丟入垃圾車，引發氣爆，2名清潔人員燒燙傷。新北市環保局表示，一年常發生多起民眾將電池、香灰等物品丟入垃圾車，恐造成垃圾車悶燒起火。

環保局表示，昨天永和清潔隊所幸只有冒煙，無人受傷，新北過去也曾發生民眾將危險物品投入垃圾車導致隊員受傷的案件，去年1月4日土城民眾將卡式瓦斯罐裝入垃圾袋丟入垃圾車中，垃圾經壓縮後引發氣爆及些微火勢，2名清潔人員燒燙傷，針對該名未妥善分類、亂丟垃圾的民眾，以違反廢棄物清理法第12條規定，依法處最高新台幣6千元罰鍰。

環保局表示，很常發生民眾將電池當作垃圾丟，一年大概都會發生幾個案例，比較常見是，像是清明過年，民眾拜拜的香灰沒有熄滅，跟著丟到垃圾車悶燒起火，民眾應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等三類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車，尤其危險物品務必要先行處理，以免因車斗密閉空間，加上機器擠壓、摩擦產生火花而爆炸。

環保局指出，造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再丟到資源回收車，而行動電源應做好資源回收，請勿直接丟到垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

垃圾車 廚餘

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