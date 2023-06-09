Youbike使用率高 汐止厚德里增設2.0租借站

汐止區厚德里人口數可以說是汐止50個里當中數一數二，居住人口多一直以來對於youbike的需求也大，所以，里長陳有諒也再次爭取，在樟樹國小的樟樹一路側，增設youbike2.0租借站有20柱可用，完成後使用率超高，經常早上都租借一空。

汐止樟樹一、二路居住人口多，所以，厚德里當初youbike租借站設站時，趕在第一批爭取設站完成，地點是在樟樹國小另一側，樟樹二路口，因為使用率高，也為了讓樟樹一路里民能夠就近租借youbike，所以，里長陳有諒爭取再增設youbike2.0，民眾也說要去買菜或是上班上學很方便。

厚德里長陳有諒表示，新北市在汐止區設置youbike租借站，厚德里算是很早就設站了，就在樟樹二路跟樟樹一路141巷口，樟樹國中斜對面，大概也有10年了，那現在因為使用youbike的里民越來越多，之前又再爭取找地方再設置新版的2.0，後來就又再跟樟樹國小協調，是不是在樟樹國小樟樹一路145巷口能夠做為設置的一個點，非常感謝樟樹國小的配合，讓這一站能夠順利設置，有20柱可以使用，使用率也真的很高，早上時間經常是租借一空。