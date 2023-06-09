福隆國際沙雕季登場 百年迪士尼作品老少咸宜

2023福隆國際沙雕藝術季今(9)日在福隆沙灘正式開展，打造台灣唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，即日起到10月22日於福隆海水浴場盛大開展，為期超過136天的展期，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，呈現超過100位經典角色，走過一世紀的迪士尼，要讓是大人或小孩都樂在其中。

在十鼓擊樂團演奏雷霆交鋒，磅礡震撼的鼓聲響徹天際為福隆國際沙雕藝術季揭開序幕，今年沙雕季展期長達四個多月，以「迪士尼百年慶典」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕。包括米奇、米妮、唐老鴨、《冰雪奇緣》、《海洋奇緣》、《阿凡達》、《復仇者聯盟》、《蜘蛛人》、星際大戰、國家地理等，66座的迪士尼品牌主題沙雕、呈現超過百位迪士尼品牌經典角色。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆國際沙雕藝術季已經是16年的品牌，每年都在不斷創新與挑戰，這次活動以迪士尼百慶典為主題，結合福隆生活節、星空電影院還有一系列的夏季活動，從六月到十月，希望讓整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。

本屆沙雕季推出71座的沙雕作品，其中66座的迪士尼主題沙雕，共分六大主題：迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理、阿凡達，將品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕，而今年的主雕則是以高達8公尺的「白雪公主沙雕」，向1937年上映的第一部迪士尼經典動畫長片致敬。

交通部觀光局局長張錫聰表示，近年觀光局持續完善自行車旅遊觀光資源，並以4極點燈塔推廣極點慢旅自行車旅遊，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及體驗周邊小鎮景色，今(9)日由「福隆生活節」(極東-三貂角燈塔)開始，結合福隆國際沙雕藝術季，帶領遊客以樂活慢遊方式感受道地福隆生活特色。