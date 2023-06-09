雙溪區長者獲贈智慧手錶 健康安全可遠端把關

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銀色大門老人福利協會於今（9）日與華碩攜手合作，透過華碩文教基金會捐贈價值近40萬元台幣的智慧健康錶35支給新北市雙溪區的新基里和雙溪里，希望透過此次捐贈的智慧健康錶長期監測里內長者的健康數據，將科技的便利落實在就醫資源相對不足的偏鄉地區。

雙溪區人口結構屬於超高齡社區，更有超過百位的高齡長者獨居，有多數時間獨自在家、無人照護，獨居長者的生理健康與居家安全無疑成為子女心中牽掛的疑慮，因此銀色大門老人福利協會串連華碩捐助超高齡社區智慧手錶，守護獨老居住安全。

捐贈活動當天，華碩進行智慧健康錶使用教學，透過教學科技產品，縮短偏鄉獨居長者的數位落差；同時，華碩研發團隊亦藉此過程了解偏鄉銀髮族群之痛點，以開發出更臻完善的健康裝置。

銀色大門創辦人孫士姍表示，銀色大門的創立就是為了解決長者的獨居問題，專注服務銀髮族群，利用數位應用程式與在地資源進行串聯，提供符合銀髮族營養需求的餐點。同時，以送餐大使的身份積極關心長者的身心狀況和生活環境。透過送餐系統每日為服務社工和長者家屬回報長者的健康狀況，銀色大門利用科技的力量完善第一線的預防性照護。遇獨居長者發生意外時，送餐大使第一時間提供協助。

華碩公司賴政宇表示，智慧健康錶具備全天候健康管理功能，搭配衛生福利部食品藥物管理署核准的「華碩心電圖應用軟體」以及「華碩血壓應用軟體」，量測健康數據安心無虞。透過雲端，便利關心遠在異地的長輩，活動步數、睡眠狀態等重要健康資訊，隨時隨地輕鬆監測。

雙溪區區長林銚傑說，感謝綠色大門媒合華碩企業到偏鄉來做公益，捐贈獨老智慧型手錶，讓子女可以透過雲端為父母健康把關，如果有緊急需要，也有綠色大門提供適時協助，真的對雙溪獨居長者是一大福音。

這場活動藉由銀色大門作為聯繫網絡，串連政府和企業的力量，共同開啟關照偏鄉銀髮族群的扉頁，期待以這場活動拋磚引玉，吸引更多有志之士一同為為高齡化社會打造預防性照護更縝密的安全網。