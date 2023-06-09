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台62延伸萬金說明會 在地居民支持樂見其成

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
台62線延伸至萬里、金山計畫，對於舒緩基隆到萬、金、石的交通壅塞困擾也有非常大益處，因此也獲得許多在地居民的支持。 圖／紅樹林有線電視提供
台62線延伸至萬里、金山計畫，對於舒緩基隆到萬、金、石的交通壅塞困擾也有非常大益處，因此也獲得許多在地居民的支持。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸居民相當關心的台62線延伸至萬里金山計畫，日前因延伸計畫經過的基隆大武崙地區民眾擔憂交通黑暗期而反對，近來有新的計畫，路線改由台62經由瑪東系統延伸，對於舒緩基隆到萬、金、石的交通壅塞困擾也有非常大益處，因此也獲得許多在地居民的支持。

交通部公路總局第一養護工程處處長陳俊堯表示，假日及上下班尖峰，北海岸湧入的大量車潮經常造成交通打結，在立法委員賴品妤、沈發惠、新北市議員張錦豪、周雅玲與地方里長所亟力爭取『台62線延伸至萬里、金山』計畫近來有新的進展，特別來到萬里、金山、基隆召開地方說明會，並預計6月底前提出期末報告。

立法委員賴品妤親自出席萬里、金山場說明會，並於會中表示，公路總局2018年原先提出台62延伸萬里方案，因基隆大武崙地區民眾擔心施工交通黑暗期而強力反對。隨後2020年再研擬由國道3號七堵段新闢國道延伸金萬，以繞過人口稠密區域，但經評估益本比不足，雖然不可行但沒有放棄另闢道路的方法，終於找到最新方案，由台62經由瑪東系統延伸，避免施工期間對大武崙地區的影響，未來本計畫落成之後，對於舒緩基隆到萬、金、石的交通壅塞困擾皆有非常大益處，也獲得許多在地居民的支持。

公路總局召開三場地方說明會，以蒐集在地鄉親意見，讓計畫盡力貼切民眾需求，也要求工程必須儘量減少對環境的衝擊。而立委賴品妤也提及，今年推動汐止第一條捷運線路核定之後，期盼能乘勝追擊，努力推動台62線延伸萬里金山計畫儘速核定，以帶給北海岸鄉親更好的生活品質，並提升地方觀光發展的量能。

萬里 金山 基隆

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