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網紅賣泡菜被查出甜味劑 北市：直接加入就違法

中央社／ 台北9日電

網紅「韓勾ㄟ金針菇」販售的泡菜被查出添加糖精鈉鹽（甜味劑），台北市衛生局表示，若直接加到泡菜裡就是違法，可開罰新台幣3萬至300萬元。

網紅「韓勾ㄟ金針菇」在臉書發文表示，「金家ㄟ泡菜 -正宗韓式」產品被北市衛生局通知含有「糖精鈉鹽」，立即提供產品給衛生局進行檢驗，除了要求製造商立即釐清狀況，並於官網預防性下架與暫停販售。

後來製造商回覆，坦承自今年4月6日起，在「金家ㄟ」不知情的狀況下，自行在泡菜中添加含有糖精鈉鹽成分的糖粉。

衛生局食藥科長陳怡婷告訴中央社記者，食品添加物的管理原則是正面表列，什麼添加物可以加到什麼食品上、劑量多少都是明訂，糖精鈉鹽雖是合法的食品添加物，但適用範圍上就是沒有泡菜，若是直接加在泡菜裡面就是違法，依食安法可開罰3萬至300萬元。

陳怡婷指出，已針對泡菜產品先行抽驗是否含有甜味劑，約10個工作天結果出爐；而產品製造工廠在新北市，將與新北衛生局前往工廠釐清製程與原料狀況，還要確認是否是從原料直接加入；如果是，還要再釐清加入的是原料進口商或製造商。

「金家ㄟ」表示，今天起該製造商所產製「金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜」產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物檢驗；而消費者若有購買或是預購還沒收到，將全額退款並回收商品。

衛生局 網紅

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