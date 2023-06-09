北市將辦城市網災害研討會 聚焦先進防救災效能

台北市消防局今天表示，城市網災害小組研討會日前在菲律賓舉辦，派員出席與各城市交流防災策略，將接手舉辦明年研討會，聚焦討論先進防救災效能等，讓北市成為更安全城市。

北市消防發布新聞資料指出，城市網是以創造友好城市，促進亞太區域各城市合作，並以實現永續發展，符合聯合國氣候變遷綱要公約等為願景及目標，會員城市共102個。

北市消防局表示，民國104年曾受邀參加城市網災害小組，並於隔年主辦災害小組研討會，藉由出席每年災害小組研討會，積極與會員城市討論交流國際城市的防災策略。

消防局指出，今年城市網災害小組研討會由菲律賓馬卡蒂市主辦，會中討論交流包含防災風險交流、韌性城市創新建設分享等議題，讓各會員城市重新檢視防災政策，確保在戰爭威脅、氣候變遷及疫後復甦的全球危機，持續以成為韌性城市為目標。

消防局表示，派員出席今年研討會時，向各會員城市分享台北市在數據治理的經驗與成果，獲得各會員城市好評，同時宣布將接手主辦明年城市網災害小組研討會。

消防局指出，台灣為高災害風險地區，多數人口暴露在2項以上的天然災害範圍內，透過主辦及參與城市網災害小組研討會，接軌國際，除分享救災經驗，更可吸收防救災策略與觀念，藉此提升防救災效能，盼可在極端氣候造成的艱難防救災挑戰下，持續讓台北市成為更安全城市。