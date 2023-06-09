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土城青年社宅「二房東」轉租牟利 住都中心：強制解約

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心查獲土城員和社宅某戶竟違規轉租，想當「二房東」賺取價差牟利。圖／新北住都中心提供
新北住都中心查獲土城員和社宅某戶竟違規轉租，想當「二房東」賺取價差牟利。圖／新北住都中心提供

新北市土城員和青年社宅在去年4月正式公告招租，一次釋出500多戶，租金最低只要8500元起，引發民眾熱烈關注，收件相當踴躍。但近日住都中心查獲某戶竟違規轉租，想當「二房東」賺取價差牟利，因轉租事證明確，中心表示，依規定強制終止租約，維護所有申請民眾的權益。

此次事件是有中籤民眾，利用「優先戶」有市價64折的優惠租金，當起二房東違規轉租賺取價差。住都中心表示，透過員和社宅物業管理人員的蒐證與調查，明確掌握一位承租戶違規轉租事實。

該名中籤民眾委託代理人在臉書租屋社團張貼物件招租資訊，吸引不知情的房客承租入住，中心隨即依契約規範辦理強制退租，並將該民眾列入社宅「黑名單」，一定期間內不得申請新北社宅，以杜絕此類惡劣行為。

住都中心表示，為保障社宅資源公平妥適分配給真正需要的民眾，目前已建立一套完善的管理制度，並按租賃契約中「禁止轉租、分租、出借、非供本人居住使用」的規範嚴格執行。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，中心根據住宅政策保留一定比例的「優先戶」，用意是優先提供社會弱勢、經濟弱勢的民眾承租，提醒所有欲承租或已承租社宅的民眾，社會住宅資源珍貴且得來不易，應留給真正需用的人，而非心存僥倖霸佔資源或賺取價差，進而影響他人的居住權益。

有社宅中籤民眾將物件PO網高價轉租，讓未具有社宅入住資格的房客承租入住。圖／新北住都中心提供
有社宅中籤民眾將物件PO網高價轉租，讓未具有社宅入住資格的房客承租入住。圖／新北住都中心提供

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