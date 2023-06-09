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蔣萬安要查悠遊卡登興櫃 柯文哲：代表對市政不熟悉

中央社／ 高雄9日電

台北市長蔣萬安傳對悠遊卡公司登錄興櫃相當不滿，更要求全面查處。對此，前市長柯文哲今天表示，代表對方對市政不熟悉，這件事金管會、董事會都通過，且更公開透明。

悠遊卡公司董事會去年6月啟動上市櫃評估規劃，並在去年12月宣布通過辦理股票登錄興櫃案，接著在今年1月3日以每股新台幣50元登錄興櫃交易。但媒體報導，蔣萬安近日得知此事後相當不滿，認為柯文哲在卸任前趕賣市府資產，已責成台北市政府秘書長李泰興邀集悠遊卡公司、交通局、法務局等相關單位，進行全面通盤了解。

對此，柯文哲上午前往國立高雄餐飲大學進行「城市行銷」專題演講，會前接受媒體聯訪表示，「這代表蔣萬安對市政不熟悉」，更稱「去查啊！看他可以查出什麼東西」。

柯文哲說，悠遊卡公司登錄興櫃的事情金管會、董事會都通過。且第一北市府權益不變，還是有控制權，這跟當年北市府把台北富邦銀行賣給富邦不一樣；第二，整個資產價值在興櫃後變大變多；第三，悠遊卡公司反而變得更公開透明，因為比照企業公司公開透明，更難被上下其手，「蔣萬安對這個不懂，這次就失言」。

悠遊卡 柯文哲 蔣萬安

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