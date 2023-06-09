幼童餵毒案雪球滾大 新北市府即起每日說明

板橋幼兒園餵藥案雪球越滾越大，目前已知有8名幼童體內驗出巴比妥，家長痛批新北市府無作為，新北市府今起，每天上午10時半召開說明會，讓外界了解調查情形。

今天上午新北市府舉行說明會表示，5月15日市府接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。

教育局5月15日接獲案件，當日立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查。社會局亦立即啟動一對一個案追蹤。

因每一位家長想法不同，採檢須尊重家長意願。有家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗、6月1日起配合司法偵辦，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案。