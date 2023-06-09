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幼童餵藥案延燒！ 綠營三議員衝新北市府記者會提問

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三位綠營議員顏蔚慈、戴瑋姍、黃淑君接獲通知也趕抵記者會現場。記者李定宇／攝影
三位綠營議員顏蔚慈、戴瑋姍、黃淑君接獲通知也趕抵記者會現場。記者李定宇／攝影

板橋幼兒園餵藥案持續延燒，新北市府今決定每天上午10時半開說明會，今天上午市府突然通知開記者會，三位綠營議員接獲通知也趕抵現場提問，副市長劉和然則表示，下周二將在議會專案報告詳細說明。

今天上午9點52分新北市府突然通知10時半舉行私立幼兒園司法案件進度說明記者會，三位綠營議員顏蔚慈、戴瑋姍、黃淑君接獲通知也趕抵現場。

顏蔚慈直接向副市長劉和然提出三個問題，她提問市府表示在5月15日才接獲通知，但議員劉美芳周二在議會就說4月份就接到陳情公開表達關心，為何市府到今天還是堅持5月15日才接獲通知？市府是否是知情不報？

第二，既然第一時間有對學校行政調查，也驗出孩童體內毒品殘留，新北市府為何不第一時間將業者停業？拖到一個月後才停業是否是包庇業者？

第三，市府說現在啟動對家長孩童一對一關心，但有許多家長反應很惶恐，不知這連鎖幼兒園是否有相同情形？是否有對於其他家長幼童關懷作為？

副市長劉和然對此則說，此案不同議員不同看法，要全面清查會再了解細節， 下周二有專案報告將在議會詳細說明。

議員 幼兒園

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