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台中南區福田一街預計11月打通 居民不再繞行
台中市南區福田一街的福義路至樹義路段尚未打通，周邊居民須透過福田二街繞道，台中市府編列逾3億元，開闢全長約200公尺，寬度12公尺道路，打通福田一街，日前已開工，預計今年11月完工，完工後將改善地方繞行不便，提升地區生活品質。
台中市建設局長陳大田表示，南區福田二街已於去年全線打通；多年來位在南側福田一街的福義路至樹義路段尚未打通，須透過福田二街繞道，相當不便。為提升通行便利性，市府編列預算3億3943萬元，包括用地費3億2310萬元、工程費1633萬元，實施南區福田一街打通工程(樹義路至福義路)，開闢全長約200公尺，寬度12公尺道路。
陳大田說，工程開闢後可連通福田路至光明路，減少周邊居民約10分鐘繞道時間，並同步改善地區排水，提升消防救護車輛救災可及性；另其南鄰烏日前竹區段徵收工程，道路開通後也可促進地區縫合發展，提升生活品質。
建設局指出，此工程已開工，預計今年11月完工，道路打通後將完善樹義里交通路網，提升居住品質和生活機能。建設局將繼續推動各項建設，打造更宜居友善的城市。
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