快訊

19禁辣舞太衝擊！Jennie演員之路下一步爆「加入漫威宇宙」　角色、人物故事曝光

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中南區福田一街預計11月打通 居民不再繞行

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市南區福田一街打通模擬圖。圖／台中市建設局提供
台中市南區福田一街打通模擬圖。圖／台中市建設局提供

台中市南區福田一街的福義路至樹義路段尚未打通，周邊居民須透過福田二街繞道，台中市府編列逾3億元，開闢全長約200公尺，寬度12公尺道路，打通福田一街，日前已開工，預計今年11月完工，完工後將改善地方繞行不便，提升地區生活品質。

台中市建設局長陳大田表示，南區福田二街已於去年全線打通；多年來位在南側福田一街的福義路至樹義路段尚未打通，須透過福田二街繞道，相當不便。為提升通行便利性，市府編列預算3億3943萬元，包括用地費3億2310萬元、工程費1633萬元，實施南區福田一街打通工程(樹義路至福義路)，開闢全長約200公尺，寬度12公尺道路。

陳大田說，工程開闢後可連通福田路至光明路，減少周邊居民約10分鐘繞道時間，並同步改善地區排水，提升消防救護車輛救災可及性；另其南鄰烏日前竹區段徵收工程，道路開通後也可促進地區縫合發展，提升生活品質。

建設局指出，此工程已開工，預計今年11月完工，道路打通後將完善樹義里交通路網，提升居住品質和生活機能。建設局將繼續推動各項建設，打造更宜居友善的城市。

台中市南區福田一街已開工，預計今年11月完工。圖／台中市建設局提供
台中市南區福田一街已開工，預計今年11月完工。圖／台中市建設局提供

台中市 區段徵收 救護車

延伸閱讀

東豐快速道路訂2025年完工 盧秀燕：3到5標可先通車

東豐快速道路3標新興段上月發包 1、2標拚下半年招標

中市人行道變電箱阻通行 市府：分期改善

台中人行道曝三大問題 建設局：全面盤點改善

相關新聞

抹布水煮麵惹議 知名牛肉麵總店、分店違食安法挨罰各3萬

台北市北投區志明牛肉麵遭爆抹布水擰進煮麵鍋惹議，衛生局日前查核，事發分店未投保產品責任險、總店未依規定標示原料原產地等資...

幼童餵毒案雪球滾大 新北市府即起每日說明

板橋幼兒園餵藥案雪球越滾越大，目前已知有8名幼童體內驗出巴比妥，家長痛批新北市府無作為，新北市府今起，每天上午10時半召...

幼童餵藥案延燒！ 綠營三議員衝新北市府記者會提問

板橋幼兒園餵藥案持續延燒，新北市府今決定每天上午10時半開說明會，今天上午市府突然通知開記者會，三位綠營議員接獲通知也趕...

台中南區福田一街預計11月打通 居民不再繞行

台中市南區福田一街的福義路至樹義路段尚未打通，周邊居民須透過福田二街繞道，台中市府編列逾3億元，開闢全長約200公尺，寬...

北北基桃1200月票7/1上路 4首長今合體宣傳

基北北桃公共運輸1200定期票預計7月1日正式上路，為促進公共運輸行銷及宣傳四市生活圈區域整合意象，基隆市、新北市、台北...

第一果菜市場趕工 3共識息民怨

台北第一果菜批發市場改建，力拚2027年完工，從周一到周日、早上10時至晚上10時都在施工，引發居民不滿，並指有附近公寓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦