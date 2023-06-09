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五股綠竹筍評鑑 志工媽媽比料理

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市五股區農會昨辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」。記者劉懿萱／攝影
新北市五股區農會昨辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」。記者劉懿萱／攝影

新北市五股知名農產綠竹筍正盛產，今年綠竹筍價格因為整體物價上漲，比去年漲5到10%，平均1斤180元至200元；有機綠竹筍會可能更貴，約200元。

五股農會總幹事姚舜仁說，五股綠竹筍生長條件得天獨厚，當地火山灰土壤及富含礦物質，加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，生產的綠竹筍有股特別的尾韻，怎麼吃都吃不膩。五股栽種綠竹筍已有百年歷史，是非常重要的綠金產業，產季約在6至9月，今年雖然雨水晚了2周，產季延後1周開始，每年產量約5000噸，端午節前後是產量高峰，今年雨水豐沛，預估產量將比去年多。

五股區農會昨天辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，下周一農業局將辦評鑑。競賽由區內82位筍農參賽，冠軍由筍農黃金燕奪得，家中筍園由黃金燕與陳進樺夫婦共同經營，2人共同照顧竹林10幾年。陳進樺說，這次生產的竹筍獲得冠軍，每天半夜3點起床挖筍的辛苦都值得了。

評審劉廣泉表示，冠軍筍肉色澤潔白、筍肉厚實、底部肥大，且筍肉比例多，外觀上筍型彎曲無病斑且筍尖端無出菁變綠，色澤均勻，糖度及柔嫩度皆在水準之上，因此脫穎而出。

五股區農會家政的志工媽媽們現場煮出一道道色香味兼具的綠竹筍創意料理，今年由德音三班獲得冠軍。

創意料理 農會

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