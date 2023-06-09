春秋墓園爆索費糾紛 墓主抗議

新北市中和「春秋墓園」由「道環公司」接管經營，民眾爆料新業者要求民眾支付近百萬高額費用，否則將開挖他們祖先墳墓或提告，眾人擔心祖先「入土不安」，串聯超過400名受害者組成自救會並報案，要求新北殯葬處出面協助。新北殯葬處表示，道環公司無權收費，已要求停售墓地，僅能做墓園安全、清潔。

議員戴瑋姍表示，春秋墓園1973年成立，被市府列為優良示範墓園，民眾購買永久使用權；道環公司2020年向新北殯葬處取得經營權，改名「龍陵紀念墓園」，今年民眾發現墓地公告「若占用墓地將依法提告」，墓園管理室被鐵皮封住，許多墳墓被鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，無法進入祭拜，民眾掃墓時被全程盯哨，多人被嚇哭。

議員張錦豪說，墓主已花錢購買墓地永久使用權，業者竟又向民眾索討60萬至200萬不等的使用費，有墓主想將先人骨骸遷出墓園，還被要求支付28萬遷葬費，用各種名目變相收取費用，也有民眾接到電話，表示若不在期限內付錢，就要開挖墳墓，讓人擔心得睡不著覺。

自救會蔡姓主委說，園內尚有上百座空墓穴，業者多次阻止往生者入葬，導致火化後無法與祖先合葬，民眾基於市府公信力才選擇春秋墓園，怎麼會遇到這種問題。牟姓墓主說，他今年86歲，打算在往生後要和母親合葬於此，但業者卻索討80萬元，讓他擔心日後連葬身之處都沒有。

新北市殯葬處表示，私立春秋墓園共64筆土地，糾紛部分約占35％，爭議點在春秋公司未獲得地主同意或授權就出售墓地，土地所有權人才依照民法向民眾請求費用或排除占用。道環公司現為墓園經營業者，而非土地所有權人，「無權排除土地上已埋葬的墳墓或對墓主求償。」今年5月已要求對現有墳墓不得驚擾；已做好墳墓還未下葬者，也會協助解決。