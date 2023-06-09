南門中繼場東門無法用 特二地不續租 恐得另蓋市場

南門市場攤商預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，市府原先規畫該地讓東門市場接續使用，但國產署6月回函說明華光特二土地要做中央用地不續租，建議改借特一土地再建一座中繼市場，藍營批中央，花1.8億蓋了一座，還要花幾千萬另蓋中繼市場，不把人民的錢當錢。市長蔣萬安說，市府會持續向中央探尋續租可能性。

市府原先規畫南門中繼市場搬遷後讓東門市場沿用，上月25日再度函詢中央，國產署本月5日回函表示，該地要作為機關用地，婉拒北市府繼續租；議員楊植斗、王欣儀等人昨早召開記者會，要求中央在南門市場攤商搬遷後讓東門市場沿用。

王欣儀指出，將這塊地收回後，打算改成NCC及數發部辦公廳舍，目前沒詳細的規畫與流程，卻還要市府在旁興建一個中繼市場，質疑中央花錢如流水，不把人民的錢當錢；楊植斗批，時任行政院長賴清德承諾該中繼市場要讓南門、東門市場使用，如今背信承諾，數發部根本是「數錢發財部」。

文祥里長李淑珍呼籲，市場改建大約要4年，希望能延緩待改建完成後，再做其他規畫。

蔣萬安昨赴南門中繼市場參加端午節百粽宴活動表示，南門中繼市場是屬國產署的地，年底租約到期後就不續租，市府目前鎖定華光特一土地，希望未來作為東門中繼市場，至於議員關心特二能否延租，市府也會探尋續租的可能性，持續與中央溝通。

財政部指出，華光特區特二國有土地，北市府2018年向國產署提出協助承租特二基地時，僅表明供南門市場中繼使用，並無東門市場，且租期只需5年，市場處今年2月行文國產署表示南門市場新建工程延後竣工，擬延長租期至今年底，4月報行政院同意將租期延長到今年底，已經充分協助。

財政部指出，特二基地在2017年就已經規畫建中央辦公廳舍，2022年行政院也已拍板作為NCC、數位發展部辦公廳舍新址預定地，如果繼續租給北市府，將延誤辦公大樓興建時間，使進駐機關仍繼續在外租用辦公廳舍，支付龐大的租金，造成國庫負擔。