回響／動物保育員危險加給調多少？林奕華建議採北市版本原因曝

本報關注動物保育員低薪困境，工作風險高卻月領不到4萬元，危險職務加給更逾30年未調，上周推出專題報導引熱議。台北市立動物園建議中央修訂遭退回，北市府今在行政院會為其請命，院長陳建仁表達支持，副市長林奕華坦言，即使同意提高加給，若比照警勤加給比例，仍無法符合同仁應得待遇，因此建議採納北市版本調整。

副市長林奕華今天代表市長蔣萬安參加行政院會，她提及兩個主要訴求，不只提高危險加給，還有修正危險加給級數認列標準，以符合動物園現況。

行政院長陳建仁是台大動物學系畢業，林奕華轉述，陳院長是學相關科系，深知第一線、有熱情的人非常辛苦，認為應該要調整並相當支持，因人事有其運作原則，由人事長蘇俊榮表達意見。

林奕華轉述，人事長蘇俊榮對此願意支持，她會後也建議採納北市版本予以調整，因為早期沒有動保觀念，危險職務加給僅1800元至2500元不等，若比照警勤加給的比例調高15%，其實調不了多少。

動物園已於5月24日將危險職務加給草案送教育局，林奕華表示，市府近期批定後，就會發函至教育部，再送人事總處，但是中央調整多少仍有變因，人事總處將再徵詢相關意見，目前朝正向發展。